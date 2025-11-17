В США рассказали о проведенных испытаниях ядерной бомбы

В августе США провели испытания со сбросом ядерной бомбы B61-12 без боезаряда

США провели серию летных испытаний ядерной гравитационной бомбы B61-12 с истребителем пятого поколения F-35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сандийскую национальную лабораторию американского Минэнерго.

В лаборатории рассказали, что Сандия совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности США (NNSA) провели серию успешных летных испытаний арсенала на полигоне Тонопа в Неваде. Инертные единицы ядерной гравитационной бомбы B61-12 доставил и сбросил F-35.

Тесты проходили с 19 по 21 августа 2025 года. В результате испытаний в США подтвердили надежность самолета для доставки ядерной бомбы и вооружений.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил планы США провести ядерные испытания. Он подчеркнул, что это произойдет «довольно скоро».