Трамп заявил, что его раздражает конфликт на Украине

Президент США надеется на скорое урегулирование кризиса

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что надеется на скорое урегулирование украинского конфликта.

"Это произойдет. Я надеюсь, что это произойдет скоро", - отметил глава Белого дома в интервью британскому телеканалу GB News, говоря об урегулировании.

Американский лидер ответил утвердительно на вопрос о том, раздражает ли его то, что конфликт все еще продолжается. "Я прекратил восемь войн. И осталась одна", - сказал он.

Трамп ранее неоднократно выражал уверенность в том, что ему удалось добиться урегулирования восьми конфликтов. "Я сделал это восемь раз. Мне пока не удалось это с Россией и Украиной", - добавил он.

"Если бы я был президентом, этого никогда не произошло", - предположил Трамп, говоря о конфликте на Украине. "Я думал, что у меня очень хорошие отношения с президентом [России] Владимиром Путиным. Я думал, что это будет для меня проще всего", - добавил он, имея в виду прекращение украинского конфликта.

Россия неоднократно заявляла о готовности к продолжению переговоров с Украиной. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров об этом сообщил в начале сентября. Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что урегулирование кризиса на Украине мирными средствами остается для России приоритетом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что сообщения британских и украинских СМИ о приостановке Киевом переговоров с РФ говорят об отсутствии стремления к миру.