Маневры по-флотски: как Россия и Мьянма искали подлодки условного противника

ВМФ РФ демонстрирует возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Москва продолжает демонстрировать стратегическую переориентацию на Восток. На фоне заявлений западных стран о «международной изоляции» России Тихоокеанский флот (ТОФ) провел совместные военно-морские учения с флотом Мьянмы «Марумекс-2025» . Основная цель маневров — укрепление сотрудничества и совершенствование взаимодействия морских экипажей двух государств. Особый акцент в совместных действиях был сделан на обеспечение безопасности судоходства и экономической деятельности в стратегически важных морских районах Юго-Восточной Азии. Учения стали сигналом «о невозможности блокады» России и ее возвращении в Азиатско-Тихоокеанский регион, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Что отрабатывали Россия и Мьянма на совместных учениях

Завершаются военно-морские учения России и Мьянмы «Марумекс-2025». От Военно-морского флота (ВМФ) России в них участвовал отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата «Маршал Шапошников», корвета «Гремящий» и танкера «Борис Бутома». Военно-морские силы Мьянмы представляли десантно-вертолетный корабль-док «Муттамма», фрегат «Кьянситта», корвет «Табиншветхи» и подводная лодка «Минье Тхейн Кха Ту».

Справка «Известий» «Маршал Шапошников» — многоцелевой фрегат 1-го ранга проекта 1155М (ранее — большой противолодочный корабль) с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, входящий в состав Тихоокеанского флота ВМФ России. Он оснащен крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Фрегаты используются для ведения разведки, сопровождения конвоев, нарушения коммуникаций противника и уничтожения кораблей, действующих вне состава флотских соединений. «Гремящий» — российский многоцелевой корвет проекта 20385, который служит в составе 114-й бригады кораблей охраны водного района (бухта Ильичёва) Камчатской флотилии разнородных сил ТОФ ВМФ России и базируется в Петропавловске-Камчатском. Он предназначен для несения сторожевой и конвойной службы, а также для противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз (ВМБ). От своих предшественников корвет отличается усиленными ударными возможностями и усовершенствованной системой противовоздушной обороны. «Борис Бутома» — большой морской танкер комплексного снабжения кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России. Он был построен по проекту 1559-В, шифр «Морской простор», на Ленинградском Балтийском заводе под заводским номером № 621 и стал последним судном, построенным по этому проекту.

Экипажи кораблей на практике отработали управление объединенными силами при совместном маневрировании, а также выполнили задачи по поиску, обнаружению и слежению за субмаринами условного противника. Программа учений включала боевые упражнения с артиллерийскими и торпедными стрельбами, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Антитеррористические группы обеих стран также приняли участие в досмотровых операциях. Военнослужащие отработали ключевой элемент: освобождение гражданского судна, которое по легенде было захвачено условными пиратами.

Российский отряд кораблей начал свой дальний поход 1 октября, выйдя из Владивостока. Цель плавания — выполнение поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других стратегически важных районах Мирового океана.

Перед тем как присоединиться к тренировкам, российские моряки совершили заходы в порты ряда дружественных стран. 13 октября была стоянка в порту Дананг Республики Вьетнам, а 21 октября флот прибыл в порт Саттахип Королевства Таиланд, о чем информировало военное ведомство.

Стратегическая переориентация

У нас с Мьянмой сложились дружественные отношения, что логично приводит к проведению учений на столь высоком уровне, считает военный эксперт Василий Дандыкин. ТОФ накопил значительный опыт по слежению за подводными лодками и, что важно для этого региона, по борьбе с пиратством и терроризмом, включая практику патрулирования в районах, где есть морские пираты.

— Моряки Тихоокеанского флота активно участвуют в дальних походах и по-прежнему действуют далеко за пределами Японского моря. Мы проводим постоянные тренировки с ВМС Китая, а также с Индией. Подобные шаги, конечно, вызывают недовольство у наших оппонентов — прежде всего США, которые имеют своих союзников и военные базы на Филиппинах, в Южной Корее и Японии. Но мы помогаем дружественным государствам и демонстрируем свои возможности, — рассказал он «Известиям».

Эксперт подчеркнул, что нельзя забывать и о морских угрозах в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Помимо необходимости контролировать ситуацию для обеспечения экономической деятельности и прохода наших судов существует Япония, которая нервно реагирует на усиление нашей обороны на Курильских островах и размещение там ракетных комплексов.

— Поэтому мы укрепляем Тихоокеанский флот во всех его составляющих. Это касается и ядерной компоненты: атомные субмарины класса «Борей» приходят на Камчатку, а серия из шести неатомных лодок уже практически готова к переходу на ТОФ. Также строятся надводные суда, причем не только на европейских верфях, но и непосредственно на востоке, например на Амурском заводе. В регионе, где ряд стран (Южная Корея и Япония) ввели против нас санкции, мы вынуждены заботиться об обороне и держать порох сухим, — объяснил Василий Дандыкин.

Экс-командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Сергей Авакянц, подчеркнул, что значение учений «Марумекс-2025» не следует оценивать исключительно с технической точки зрения.

— С военной, чисто прикладной точки зрения ценность этих маневров не стоит преувеличивать, хотя это и важная отработка навыков. Но, с другой стороны, это очень важно в контексте взаимоотношений двух флотов, двух армий и, что самое главное, двух стран в ключевом регионе. На фоне той русофобии, которая сейчас развязана на Западе и в Европе, Россия стратегически переориентируется. Мы видим, что Азиатско-Тихоокеанский регион, которому мы, возможно, уделяли недостаточно внимания ранее, теперь выходит на первое место, — сказал он «Известиям».

По его мнению, сотрудничество с Мьянмой, как и со странами Глобального Юга, сейчас крайне важно для создания атмосферы стабильности и режима наибольшего благоприятствования именно для нашей страны. Это убедительно доказывает, что изоляция и блокада России, о которой говорят наши оппоненты, невозможна. Россия остается и азиатской, и восточной державой, омываемой берегами трех океанов.

В этом плане такие тренировки нужно рассматривать не столько как чисто военное событие, сколько как важный символ, очень значимый знак отношения к нашей стране и наших взаимоотношений со странами этого региона. Такое сотрудничество необходимо и далее развивать, подытожил адмирал.

Юлия Леонова

Андрей Федоров