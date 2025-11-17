ТАСС: посольство Азербайджана в Киеве повреждено от попадания ракеты Patriot

Подтверждением этому являются многочисленные фотографии на украинских ресурсах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Видеоматериалы о повреждении помещения посольства Азербайджана в Киеве свидетельствуют о попадании в него зенитной ракеты ВСУ от комплекса Patriot. Об этом сообщил ТАСС военный источник.

"Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ. Подтверждением этому являются многочисленные фотографии на местных украинских ресурсах с фрагментами упавших и разорвавшихся на улицах Киева зенитных управляемых ракет комплекса ПВО Patriot производства США", - сказал собеседник агентства.