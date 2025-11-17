Эксперт Пухов: политика закупок Таиланда открывает для РФ окно возможностей

Выгрузка двух доставленных из России новых вертолетов Ми-17В-5 для армейской авиации Таиланда из транспортного самолета Ил-76ТД (регистрационный номер RA-76842) российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс". Утапао (Таиланд), декабрь 2018 года.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Таиланд традиционно проводит политику закупок вооружений и военной техники, которая исключает зависимость королевства от одного-двух ключевых поставщиков. Благодаря этому Россия получает широкие возможности для реализации своей оборонной продукции на местном рынке, сказал ТАСС военный эксперт, руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

"Таиланд традиционно проводит достаточно самостоятельную внешнюю и оборонную политику. Она глубоко укоренена в истории страны, которой удалось избежать колониальной зависимости от Запада. Такая позиция находит свое отражение в политике закупок вооружений и военной техники, подразумевая избегание попадания в зависимость от одного или двух основных поставщиков. Это открывает окно возможностей для России на местном рынке", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах развития военно-технического сотрудничества России и Таиланда.

Эксперт добавил, что Россия обладает уникальным опытом разработки, производства и боевого применения различных беспилотных летательных аппаратов. По этой причине военные и правоохранительные органы королевства с большой долей вероятности выберут соответствующую продукцию российских производителей.

Кроме того, по словам Пухова, рост влияния Китая в регионе и успешные продажи некоторых беспилотных систем производства КНР Вооруженным силам Таиланда в последние годы привели к росту озабоченности со стороны местных политических сил и значительной части военного истеблишмента. На этом фоне Россия имеет возможность предложить некоторые свои системы, по техническим характеристикам не уступающие китайским, но при этом предлагаемые по более доступным ценам, чем у западных конкурентов.

Партнеры России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) особое внимание уделяют образцам продукции военного назначения, подтвердившим свои характеристики в боевых условиях. Об этом сообщили ТАСС в компании "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех), которая участвовала в международной выставке по обороне и безопасности Defense & Security 2025.

Международная выставка по обороне и безопасности Defense & Security 2025 прошла в Таиланде с 10 по 13 ноября при поддержке Министерства обороны Таиланда. Сообщалось, что в мероприятии приняли участие 580 участников из 45 стран. Выставку посетило более 26 тыс. гостей из 65 стран. Программа включала в числе прочего технические семинары с участием экспертов отрасли, демонстрацию образцов вооружений и техники, секции для развития деловых связей и сотрудничества.