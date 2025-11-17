Войти
ТАСС

Эксперт Пухов: политика закупок Таиланда открывает для РФ окно возможностей

415
0
0
Ми-17В-5
Выгрузка двух доставленных из России новых вертолетов Ми-17В-5 для армейской авиации Таиланда из транспортного самолета Ил-76ТД (регистрационный номер RA-76842) российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс". Утапао (Таиланд), декабрь 2018 года.
Источник изображения: www.facebook.com/GeneralSupportAviationBattalion

Руководитель ЦАСТ также заявил, что Россия обладает уникальным опытом разработки, производства и боевого применения различных БПЛА, поэтому королевство с большой долей вероятности выберет соответствующую продукцию российских производителей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Таиланд традиционно проводит политику закупок вооружений и военной техники, которая исключает зависимость королевства от одного-двух ключевых поставщиков. Благодаря этому Россия получает широкие возможности для реализации своей оборонной продукции на местном рынке, сказал ТАСС военный эксперт, руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

"Таиланд традиционно проводит достаточно самостоятельную внешнюю и оборонную политику. Она глубоко укоренена в истории страны, которой удалось избежать колониальной зависимости от Запада. Такая позиция находит свое отражение в политике закупок вооружений и военной техники, подразумевая избегание попадания в зависимость от одного или двух основных поставщиков. Это открывает окно возможностей для России на местном рынке", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах развития военно-технического сотрудничества России и Таиланда.

Эксперт добавил, что Россия обладает уникальным опытом разработки, производства и боевого применения различных беспилотных летательных аппаратов. По этой причине военные и правоохранительные органы королевства с большой долей вероятности выберут соответствующую продукцию российских производителей.

Кроме того, по словам Пухова, рост влияния Китая в регионе и успешные продажи некоторых беспилотных систем производства КНР Вооруженным силам Таиланда в последние годы привели к росту озабоченности со стороны местных политических сил и значительной части военного истеблишмента. На этом фоне Россия имеет возможность предложить некоторые свои системы, по техническим характеристикам не уступающие китайским, но при этом предлагаемые по более доступным ценам, чем у западных конкурентов.

Партнеры России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) особое внимание уделяют образцам продукции военного назначения, подтвердившим свои характеристики в боевых условиях. Об этом сообщили ТАСС в компании "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех), которая участвовала в международной выставке по обороне и безопасности Defense & Security 2025.

Международная выставка по обороне и безопасности Defense & Security 2025 прошла в Таиланде с 10 по 13 ноября при поддержке Министерства обороны Таиланда. Сообщалось, что в мероприятии приняли участие 580 участников из 45 стран. Выставку посетило более 26 тыс. гостей из 65 стран. Программа включала в числе прочего технические семинары с участием экспертов отрасли, демонстрацию образцов вооружений и техники, секции для развития деловых связей и сотрудничества. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Таиланд
Компании
РОЭ
Персоны
Пухов Руслан
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей