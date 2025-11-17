Немецкий эксперт: в «войне на истощение» уже наступил переломный момент

Источник изображения: topwar.ru

Профессор международных отношений и геополитики Кельнского университета Клеменс Фишер убежден, что в «войне на истощение» в рамках вооруженного конфликта на Украине в настоящее время уже наступил переломный момент.

Как отмечает немецкий эксперт, если бы Зеленский и украинцы могли вести боевые действия только при помощи громких заявлений европейцев и американцев, они бы уже давно победили Россию. Однако, при том, что пока что на Западе не наблюдается какого-либо критического уровня усталости от украинского кризиса, арсеналы стран НАТО изрядно истощились, вследствие чего возможности передавать оружие и боеприпасы Украине весьма ограничены.

Фишер констатирует, что это красноречиво свидетельствует о том, что в «войне на истощение» неизбежно наступает момент, когда желание помочь все еще есть, но этого явно недостаточно, поскольку отсутствуют ресурсы, которые возможно поставить быстро и в необходимом объеме.

Между тем, коалиция немецкого канцлера Фридриха Мерца согласовала резкое увеличение объемов поддержки Киева: в 2026 году помощь Украине вырастет до 11,5 миллиарда евро, что является максимальным уровнем военной поддержки Берлина с начала СВО. Соответствующее решение было принято немецкими парламентариями в ходе длившихся всю ночь бюджетных переговоров. В итоге, депутаты Бундестага решили выделить на усиление украинской армии дополнительные 3 миллиарда евро. При этом помощь Украине выведена из-под действия конституционного «долгового тормоза».