Войти
Военное обозрение

Немецкий эксперт: в «войне на истощение» уже наступил переломный момент

452
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Профессор международных отношений и геополитики Кельнского университета Клеменс Фишер убежден, что в «войне на истощение» в рамках вооруженного конфликта на Украине в настоящее время уже наступил переломный момент.

Как отмечает немецкий эксперт, если бы Зеленский и украинцы могли вести боевые действия только при помощи громких заявлений европейцев и американцев, они бы уже давно победили Россию. Однако, при том, что пока что на Западе не наблюдается какого-либо критического уровня усталости от украинского кризиса, арсеналы стран НАТО изрядно истощились, вследствие чего возможности передавать оружие и боеприпасы Украине весьма ограничены.

Фишер констатирует, что это красноречиво свидетельствует о том, что в «войне на истощение» неизбежно наступает момент, когда желание помочь все еще есть, но этого явно недостаточно, поскольку отсутствуют ресурсы, которые возможно поставить быстро и в необходимом объеме.

Между тем, коалиция немецкого канцлера Фридриха Мерца согласовала резкое увеличение объемов поддержки Киева: в 2026 году помощь Украине вырастет до 11,5 миллиарда евро, что является максимальным уровнем военной поддержки Берлина с начала СВО. Соответствующее решение было принято немецкими парламентариями в ходе длившихся всю ночь бюджетных переговоров. В итоге, депутаты Бундестага решили выделить на усиление украинской армии дополнительные 3 миллиарда евро. При этом помощь Украине выведена из-под действия конституционного «долгового тормоза».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей