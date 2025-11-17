Войти
Lenta.ru

«Ростех» представит «Вербу» в Дубае

426
0
0
Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех.

«Ростех» представит ПЗРК «Верба» на выставке в Дубае

«Ростех» представит переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» на международной выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае. Об этом сообщила госкорпорация.

Отмечается, что ПЗРК ближнего действия может поражать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Комплекс сохраняет эффективность в условиях сильных оптических помех.

В сообщении добавили, что расчет «Вербы» может использовать опорно-пусковую установку (ОПУ) «Джигит», которая позволяет запускать две ракеты ПЗРК «Игла» или «Верба». ОПУ можно установить в кузове автомобиля или применять стационарно.

ПЗРК «Верба» оснащен головкой самонаведения с повышенной чувствительностью. Она работает в нескольких диапазонах, собирая максимум информации о цели. Дальность поражения целей составляет 6 тысяч метров, а высота — до 3,5 тысячи метров.

В июне в «Ростехе» сообщили, что ОПУ «Джигит» повышает скорострельность и вероятность поражения целей. Установка совместима с ночным прицелом, который обеспечивает круглосуточное применение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Верба ПЗРК
Игла ЗРК
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей