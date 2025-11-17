Войти
Аналитик Михайлов: Россия возглавила бы рейтинг боеспособности армий мира

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Руководитель Бюро военно-политического анализа отметил наличие у РФ наибольшего опыта во всех родах войск

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия обладает самой боеспособной армией в мире и возглавила бы соответствующий рейтинг. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Если бы оценивался уровень боеспособности армий ключевых стран мира, то, безусловно, Россия была бы на первом месте. Потому что наша страна обладает наибольшим военным опытом, именно боевым опытом, причем практически во всех родах войск. <…> Поэтому я бы разделил все на три рейтинга: первый - совокупная военная мощь в неядерном исполнении, второй - рейтинг ядерной мощи и средств доставки, третий - рейтинг боеспособности вооруженных сил. Естественно, во втором и третьем рейтингах Россия заняла бы первое место", - сказал Михайлов.

Эксперт также прокомментировал итоги обновленного рейтинга Global Firepower 2025 по совокупной военно-технической мощи, в котором лидирует США, на второй позиции находится Россия, на третьей - Китай. "У Китая уже почти на 70 боевых кораблей больше, чем в ВМС США, а численность китайской армии больше, чем у американской. Кроме того, мобилизационный резерв Китая в разы больше, чем у американцев. Также я абсолютно уверен в том, что количество новой военной техники, поставляемой в армию Китая, гораздо больше, чем у армии США. Американцы последние 30 лет продавали вооружение всему миру, но не торопились расширять свои арсеналы. Поэтому первое место в данном рейтинге должен занимать Китай, второе - США, третье - Россия", - отметил Михайлов.

Ранее сообщалось, что составители Global Firepower 2025 признали лидерство ВС РФ в области самоходной артиллерии, реактивных систем залпового огня и мин. При этом Россия не получила первое место по таким показателям, как самолеты, вертолеты и танки. Отмечается, что РФ обладает существенным ядерным потенциалом, который не учитывается при расчете рейтинга. 

