Войти
Lenta.ru

«Калашников» выполнил контракт на поставку «Вихрей» для Ка-52

402
0
0
Фото: Пресс-служба концерна «Калашников» / РИА Новости
Фото: Пресс-служба концерна «Калашников» / РИА Новости.

«Калашников» выполнил госконтракт на поставку усовершенствованных ракет «Вихрь»

Концерн «Калашников» выполнил госконтракт на поставку сверхзвуковых высокоточных ракет «Вихрь-1», которые входят в арсенал ударных вертолетов Ка-52. Об этом сообщили в концерне.

«"Калашников" выполнил обязательства 2025 года по государственному контракту на поставку управляемых ракет авиационного базирования (УР) "Вихрь-1". УР отгружены заказчику в полном объеме в соответствии с договорными требованиями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние два года специалисты провели серьезную работу по совершенствованию «Вихрей» на основе опыта применения ракет в ходе СВО. В сообщении также подчеркнули, что стабильный госзаказ и крупный экспортный контракт на 2026 год подтверждают эффективность ракеты.

В зоне СВО «Вихри» используют для поражения техники, укреплений и скоплений живой силы противника. Ракета позволяет выполнять задачи днем, ночью и в ограниченно сложных метеоусловиях.

В августе стало известно, что один из авиаполков Вооруженных сил России получил новую партию вертолетов Ка-52. Эти машины выполняют задачи по прикрытию сухопутных войск и перехвату беспилотников противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Вихрь-1
Ка-52
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей