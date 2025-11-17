Войти
Показан пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с борта МиГ-31К

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент пуска российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К.

На видео можно увидеть, как после команды летчика ракета некоторое время находится в свободном падении, после чего включаются двигатели и «Кинжал» на высокой скорости летит к намеченной цели. Как известно, «Кинжалы» практически невозможно сбить при помощи стандартных систем ПВО, включая ЗРК Patriot, которыми Запад щедро снабжает ВСУ.

При этом киевский режим регулярно пытается «кормить» свою непритязательную паству рассказами о якобы сбитых российских сверхзвуковых ракетах. При этом, по всей видимости, украинская пропаганда в настоящее время уже находится в глубоком кризисе и выдает совсем уже нереалистичные рассказы о том, что ВСУ якобы удается перенаправлять «Кинжалы», подменяя сигнал с навигационного спутника популярной среди украинских нацистов песней о Бандере.

Ранее ФСБ сообщала о предотвращении попытки спецслужб Украины завербовать летчика российского ракетоносца МиГ-31И/К, оснащенного «Кинжалом». Операцию курировали спецслужбы Великобритании, планировавшие использовать угнанный самолет с гиперзвуковой ракетой для провокации. С начала СВО это не первая попытка Киева завербовать российского летчика. За исключением одного случая все они провалились. Впрочем, и единственный предатель вскоре закончил свой жизненный путь в Испании.


  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Испания
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Кинжал БР
МиГ-31
Проекты
ГЗЛА
