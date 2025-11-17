Войти
СМИ Греции: Зеленский попросит Афины срочно помочь восстановить ПВО Украины

Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима Владимир Зеленский собирается экстренно прибыть в Грецию, где попросит Афины срочно помочь восстановить ПВО Украины. Для этого ему нужны две батареи ЗРК Patriot американского производства и французские истребителя Mirage 2000-5 Mk2.

Об этом сообщает греческий портал Pronews.

Согласно его информации, Зеленский намерен в это воскресенье встретиться в Афинах с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Его визит не был спонтанным: о приезде главы киевского режима в ноябре ранее сообщала официальный представитель греческого МИД Лана Зохью, не называя при этом конкретной даты.

По мнению СМИ Греции, противовоздушные возможности ВСУ близки к исчерпанию, а угроза уничтожения россиянами военной инфраструктуры вполне реальна.

При этом есть большие сомнения, что Греция согласится отдать часть своих вооружений, особенно это касается систем ПВО Patriot. Дело в том, что они задействованы для защиты от вероятного нападения турецкой армии двух крупнейших греческих городов Афин и Салоник, а также северного побережья Эгейского моря. Тем более, что Вооруженные силы Греции располагают всего лишь шестью комплексами «Пэтриот». Да и «Миражей» у них не так уж и много – 19 самолетов, имеющихся в распоряжении греческих ВВС.

Что касается Зеленского, то он давно уже пошел по миру с протянутой рукой в прямом и переносном смысле, выпрашивая деньги и оружие у всех, у кого только можно. Похоже, это «попрошайничество» уже порядком наскучило европейским партнерам киевского режима.

