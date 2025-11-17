ВМС США заказали новые танкеры–заправщики класса "Джон Льюис"

Третий танкер-заправщик типа «Джон Льюис», «Эрл Уоррен» (T-AO-207), на снимке во время строительства компанией General Dynamics NASSCO. На фотографии видно, что в современных танкерах-заправщиках все чаще используются сдвоенные шпангоуты с двумя валами и сдвоенными рулями.

ЦАМТО, 14 ноября. Компания General Dynamics NASSCO (подразделение General Dynamics) 10 ноября объявила о заключении контракта на строительство для ВМС США новых танкеров-заправщиков следующего поколения T-AO 215 и T-AO 216 класса "Джон Льюис".

Стоимость заказа составила 1,7 млрд. долл. Он реализован в рамках долгосрочного соглашения с ВМС США, предусматривающего строительство до восьми дополнительных танкеров-заправщиков класса "Джон Льюис" (T-AO 214–221).

На текущий момент компания NASSCO заключила контракты на строительство 17 из 20 запланированных для поставки ВМС США кораблей. Заказчику поставлены четыре танкера-заправщика.

По заявлению компании, своевременное размещение заказа будет способствовать стабилизации кадрового состава, сохранению портфеля заказов и предотвращению возможных увольнений.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2016 года GD-NASSCO заключила с командованием ВМС США контракт на строительство головного танкера-заправщика класса T-AO 205 "Джон Льюис", включавший опционы на постройку пяти дополнительных судов. Стоимость строительства головного корабля составила 640,2 млн. долл. В 2022 году в контракт было внесено изменение, предусматривающее постройку еще трех судов (T-AO 211-213), а 13 сентября 2024 года ВМС США заключили с GD-NASSCO контракт на строительство 8 танкеров-заправщиков (T-AO 214-221).

(T-AO 205) "Джон Льюис" был передан ВМС США 29 июля 2022 года. Передача второго корабля серии, (T-AO 206) "Харви Милк", была произведена в июле 2023 года, третьего, (T-AO 207) "Эрл Уоррен", – в мае 2024 года, четвертого, (T-AO 208) "Роберт Ф.Кеннеди", – в декабре 2024 года.

В стадии строительства также находятся корабли (T-AO 209) "Люси Стоун", (T-AO 210) "Соджорнер Трут", (T-AO 211) "Тургуд Маршалл" и (T-AO 212) "Рут Бейдер Гинзбург", (T-AO 213) "Гарриет Табмен". Заключен контракт на строительство (T-AO 214) "Долорес Хуерта".

Корабли войдут в состав командования морских перевозок ВМС США. Танкер-заправщик класса "Джон Льюис" предназначен для снабжения надводных кораблей ВМС США в море, а также доставки горюче-смазочных материалов для самолетов палубной авиации. 742-футовые суда водоизмещением 49850 т имеют двойной корпус для защиты от разлива нефти, могут транспортировать до 162 тыс. баррелей нефтепродуктов и сухие грузы.

Программа предусматривает закупку в конечном итоге до 20 новых танкеров-заправщиков, которые заменят устаревшие суда T-AO 187 класса "Генри Дж.Кайзер".