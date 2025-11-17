"Дипломатия канонерок" по Трампу. Повторит ли Венесуэла судьбу Панамы 1989 года

Максим Кучеров — о том, чего хочет президент США и к чему может привести рост американского военного присутствия в Карибском море

Соединенные Штаты Америки в последние недели заметно увеличили свое военное присутствие у берегов Венесуэлы. На днях стало известно, что к американской флотилии, уже состоящей из восьми военных кораблей и атомной подводной лодки, присоединяется также авианосец "Джеральд Р. Форд" — крупнейший военный корабль в мире.

Действия США ожидаемо привели к крайней степени обострения отношений с Каракасом. Глава Венесуэлы Николас Мадуро проводит учения и готовит Вооруженные силы. Впрочем, по последним данным, он также активно призывает президента и народ Соединенных Штатов к миру.

Что затеял Дональд Трамп и повторит ли Венесуэла судьбу Панамы 1989 года?

Охота за "белым порошком"

Официально провозглашенной целью американских операций в Карибском море является борьба с контрабандой наркотиков. Но в этом вопросе Вашингтон ведет себя крайне непоследовательно, если не сказать подозрительно.

Наркотики действительно являются ощутимой проблемой для Соединенных Штатов. Самым нашумевшим из них в последние годы стал синтетический опиоид фентанил, который в 2022 году стал виновником почти 70% всех смертей от передозировки наркотическими веществами. Несмотря на то что объемы потребления фентанила снижаются, он все еще уносит жизни около 80 тыс. американцев в год. Трамп уже апеллировал к проблеме наркотиков, когда повышал тарифы на торговлю с Китаем, поскольку, мол, именно оттуда поставляется большая часть сырья для производства фентанила. На этот раз про нашумевший наркотик вспомнили опять. Говоря о целях военной акции в Карибском море, Трамп заявил: "Эти лодки набиты мешками с белым порошком, в основном с фентанилом… каждая лодка убивает 25 тыс. человек".

Однако здесь наблюдаются две несостыковки. Во-первых, в Венесуэле, как и в остальных странах Южной Америки, фентанил практически не производится и не потребляется. Главным поставщиком фентанила является Мексика. Во-вторых, даже если речь идет о другом "белом порошке", то, согласно отчету Управления по борьбе с наркотиками, меньше 10% кокаина поступает в США через Карибское море, в то время как две трети доставляется с противоположной стороны материка.

И по всей видимости, в Вашингтоне осведомлены об этом, поскольку последние удары по предполагаемым наркоторговцам американские военные наносили уже в восточной части Тихого океана. При этом Трамп все же продолжает наращивать военное присутствие у берегов Венесуэлы. А это еще больше усиливает сомнения в том, что борьба с наркотиками является его главной целью.

За "нобелевкой" на авианосце

Трамп и представители его администрации официально отрицают намерения атаковать Венесуэлу. Однако при этом усиление военного присутствия в Карибском море сопровождается агрессивной риторикой в отношении правительства в Каракасе. Белый дом прямо обвиняет президента Венесуэлы в том, что он якобы стоит за контрабандой наркотиков в США. Трамп разрешил ЦРУ проводить секретные операции с целью дестабилизировать обстановку в стране, а американский генеральный прокурор Пэм Бонди обещает $50 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.

Сложно не заметить, что нападки на Николаса Мадуро со стороны Дональда Трампа усилились меньше чем через месяц после того, как так желанную американским президентом Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. В этой связи "крестовый поход" Трампа против венесуэльского правительства может рассматриваться также в контексте его погони за титулом человека, решающего все мировые проблемы. Нобелевский комитет сказал, что в Венесуэле угнетают народ, — Трамп пошел разбираться.

Как же американский флот будет бороться с Мадуро? Маловероятно, что речь идет о полноценном военном вторжении.

Для его организации у США все еще недостаточно сил, и политически оно будет крайне рискованным. Ливийский сценарий в виде бомбардировок военных объектов также не представляется эффективным, поскольку в Венесуэле нет вооруженного повстанческого движения, которое могло бы этими бомбардировками воспользоваться. Скорее всего, Трамп намеревается запугать Мадуро или его окружение, привести к смене правительства в Венесуэле путем демонстрации силы. То есть его план может заключаться в том, чтобы под предлогом войны с наркокартелями подвести флот, а затем потребовать от Мадуро его отставки.

Для пущего устрашения морская авиация США может поразить несколько наземных целей на территории Венесуэлы.

Подобный подход не является чем-то совершенно новым. Больше всего он напоминает мне популярную в начале прошлого века "дипломатию канонерок", которая использовалась великими державами в качестве средства проведения имперской политики. Формула была проста: империя подводила к берегам более слабого государства военный корабль, иногда обстреливала с него порты, и все это с целью оказать политическое давление и навязать свои условия. По мере того как угроза силой стала восприниматься международным сообществом негативно (о чем прямо записано во второй статье Устава ООН), "дипломатия канонерок" ушла в историю. Видимо, для того, чтобы пафосно вернуться в 2025 году.

Правда, если империи прошлого ограничивались небольшими по водоизмещению канонерскими лодками, то Трамп пригнал крупнейший в мире авианосец.

Реакция Мадуро

Мадуро осознает, что нападение на Венесуэлу чревато для Трампа политическими рисками. Конечно, местные вооруженные силы недостаточно сильны, чтобы устроить США второй Вьетнам, но и легкой победы, как в Гренаде, может и не получиться. Ближайшей аналогией представляется вторжение в Панаму 1989 года, когда на свержение правительства американской армии понадобилось несколько недель. Однако длительность операции и возможные потери американской армии прямо зависят от способности и готовности венесуэльской армии вести сопротивление. Этим объясняются заявления президента и высших чинов Венесуэлы о готовности вести партизанскую войну и сеять хаос в ответ на ввод американских войск.

Каждый погибший в ходе потенциального вторжения американец будет обваливать и так не самый устойчивый рейтинг Трампа, и поэтому Мадуро каждым своим заявлением дает понять, что сделает все возможное не столько для победы, но для того, чтобы США заплатили максимально возможную цену за военную операцию.

С другой стороны, последние заявления венесуэльского президента, его активные призывы к миру говорят о том, что психологическое давление со стороны США возымело определенный эффект. Все же Трамп пугает не только военными кораблями и самолетами, но и своей непредсказуемостью. И в этом смысле Мадуро можно понять. Мне ведь проще рассуждать о том, что вторжение не начнется, когда за окнами моей комнаты не стоит американский флот.

И все же я сильно сомневаюсь в том, что Трамп прибегнет к масштабному вторжению с целью свержения правительства Мадуро. Думаю, речь все же о нарастающем психологическом давлении.

Авианосец движется к берегам Венесуэлы подобно гробу на колесиках из детской страшилки. Сработает ли новое издание "дипломатии канонерок", зависит от воли венесуэльского президента. Если он не поддастся на провокации, то, вероятнее всего, Трамп, побряцав оружием, забудет про Венесуэлу и опять переключится на решение какой-нибудь другой проблемы.

Примечательно, что если американский президент захочет совершить насильственную смену власти в Венесуэле, то у него даже есть к кому обратиться. Эрик Принс, основатель печально известной ЧВК Blackwater и ярый трампист (кстати, его сестра была министром образования в первом правительстве Трампа) активно продвигает идею переворота в Венесуэле с использованием частной военной силы. Так что, если Трамп захочет, Принс быстро найдет ему пару тысяч "кондотьеров" для этой грязной работы.

Однако не думаю, что этот сценарий закончится для кого-то хорошо. Представители венесуэльской оппозиции вряд ли хотят прийти к власти на иностранных штыках. А хаос, который, вполне вероятно, воцарится в стране после свержения Мадуро, только создаст больше возможностей для роста объемов нелегального наркотрафика. Да и Нобелевскую премию мира так не получишь.

Максим Кучеров, Аналитик Института международных исследований МГИМО

ТАСС выступает против употребления табачной продукции, алкоголя и наркотиков.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru