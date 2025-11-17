Источник изображения: vestnik-rm.ru
Российские дроноводы устроили настоящую бойню боевой технике ВСУ в Красноармейской агломерации. В телеграм-канале военно-аналитического портала LOSTARMOUR показано, как ударно поработали бойцы-операторы дронов-камикадзе знаменитого Центра "Рубикон".
В размещенном ролике видны сорок пять уничтоженных вражеских бронемашин: колесных и гусеничных, изготовленных в странах блока НАТО и на самой Украине.
Обращает на себя внимание большое количество колесных бронеавтомобилей: International MaxxPro американского производства, канадские Roshel Senator, турецкие BMC Kirp и редкость - британский Land Rover Snatch.
Видео: военно-аналитический портал LOSTARMOUR
Украинские образцы представлены различными модификациями "Новатор" и "Козак".
Также уничтожены UAT Gyurza 01 и UAT-TISA. Имеются и Humvee.
Засветился здесь и БТР M1126 Stryker, и почти исчезнувший БТР-4 "Буцефал", который, как пишут, собирают во Львове из задела корпусов и деталей подбитых машин.
Среди гусеничных преобладают заокеанские ветераны многих войн, начиная с вьетнамской: знаменитые бронетранспортеры М113 и его модификация M577GA2. Обнаружен также двухзвенный BVS-10.
Кроме бронемашин уничтожено большое количество различных автомобилей, которые использовались врагом для переброски личного состава и грузов.
На большинстве превращенной в металлолом технике имеются различные защитные приспособления, но они оказались абсолютно бесполезны.
Роман Катков