Российские дроноводы устроили настоящую бойню боевой технике ВСУ в Красноармейской агломерации. В телеграм-канале военно-аналитического портала LOSTARMOUR показано, как ударно поработали бойцы-операторы дронов-камикадзе знаменитого Центра "Рубикон".

В размещенном ролике видны сорок пять уничтоженных вражеских бронемашин: колесных и гусеничных, изготовленных в странах блока НАТО и на самой Украине.

Обращает на себя внимание большое количество колесных бронеавтомобилей: International MaxxPro американского производства, канадские Roshel Senator, турецкие BMC Kirp и редкость - британский Land Rover Snatch.

Украинские образцы представлены различными модификациями "Новатор" и "Козак".

Также уничтожены UAT Gyurza 01 и UAT-TISA. Имеются и Humvee.

Засветился здесь и БТР M1126 Stryker, и почти исчезнувший БТР-4 "Буцефал", который, как пишут, собирают во Львове из задела корпусов и деталей подбитых машин.

Среди гусеничных преобладают заокеанские ветераны многих войн, начиная с вьетнамской: знаменитые бронетранспортеры М113 и его модификация M577GA2. Обнаружен также двухзвенный BVS-10.

Кроме бронемашин уничтожено большое количество различных автомобилей, которые использовались врагом для переброски личного состава и грузов.

На большинстве превращенной в металлолом технике имеются различные защитные приспособления, но они оказались абсолютно бесполезны.

Роман Катков