ТАСС

Песков: РФ никогда не забудет помощи КНДР в разминировании Курской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что работа по разминированию региона продолжается

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия никогда не забудет помощи военных Корейской Народно-Демократической Республики в опасной и сложной работе по разминированию Курской области. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы никогда не забудем этой помощи [КНДР в разминировании Курской области]. Работа эта продолжается, работа опасная, сложная. И действительно, наши корейские друзья нам очень помогают, мы это очень высоко ценим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают помощь военных КНДР в разминировании Курской области.

В Курской области продолжается разминирование территорий, освобожденных от ВСУ. Вместе с российскими саперами сложнейшую боевую задачу по очистке местности выполняют военные специалисты из КНДР.

Подразделение саперов Корейской народной армии (КНА) было создано и направлено в Курскую область по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына. Это сделано в рамках двусторонних договоренностей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которых в июне 2024 года во время встречи в Пхеньяне достигли президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын. 

Страны
КНДР
Россия
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
