ПАО "ОАК" продемонстрирует ключевые проекты на Dubai Air Show 2025

ЦАМТО, 14 ноября. Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха представит свои ключевые проекты на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

Мировой премьерой станет модернизированный учебно-боевой самолет (УБС) Як-130М, представленный на статической стоянке. Обновленная машина обладает расширенными боевыми возможностями.

В летной программе авиасалона свои возможности продемонстрирует новейший авиационный комплекс 5-го поколения Су-57Э. Зрители увидят принципиально новые элементы пилотажа. Посетители также смогут ознакомиться с машиной на статической стоянке. Кроме того, здесь будет представлен модернизированный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Этот транспортник является глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76, но, несмотря на внешнее сходство, принципиально отличается от предшественника.

Также в составе объединенной российской экспозиции, организованной Рособоронэкспортом, на стенде ОАК будут демонстрироваться проекты SJ-100 и МС-21-310.

На выставке запланирована насыщенная деловая программа, включающая встречи с действующими и потенциальными заказчиками, проведение презентаций по ряду продуктов.

"Ближний Восток – один из важных регионов продвижения нашей продукции. ОАК – одна из немногих компаний в мире, которая обладает передовыми компетенциями во всех сегментах самолетостроения, что мы и демонстрируем на выставке", – отметил Вадим Бадеха, генеральный директор ПАО "ОАК".

Спрос на продукцию ОАК в сегменте боевой авиации сохраняется на высоком уровне. При этом интерес в мире в целом, и на Ближнем Востоке в частности, существенно повысился в результате успешного применения самолетов в реальных боевых условиях. Российская техника подтверждает свои высокие боевые и летно-технические качества.

Программа демонстрационных полетов авиасалона будет украшена выступлением пилотажной группы "Русские витязи" на новых сверхманевренных многофункциональных истребителях Су-35С и Су-30СМ.