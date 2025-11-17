Войти
Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением» за действия вокруг Тайваня

Источник изображения: topwar.ru

Китай сорвал маску дипломатической учтивости и высказал решительный протест в адрес Японии. В Пекине не пользуются намеками – там прямо сказали: если Токио будет вмешиваться в историю вокруг Тайваня, итог будет «сокрушительным». И прозвучало это не в социальных сетях, а с трибуны Минобороны КНР, где тщательно следят за словами.

Что же настолько задело Пекин? Реплика премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что страна якобы сможет применить право на коллективную самооборону, если Китай решит действовать силой против Тайваня. Мол, для японцев это разговор о собственной безопасности. Для Китая же подобные угрозы – прямое вторжение на свою политическую территорию.

В Пекине заявили, что японский премьер «лезет туда, куда не надо», расшатывает порядок, сложившийся после Второй мировой, и подает опасный сигнал тайваньским политикам, мечтающим о независимости.

Китайцы фактически напомнили Японии о ее прошлом в лоб, намекая: если уроки истории снова будут проигнорированы, расплата окажется болезненной и быстрой.

МИД КНР после этого вызвал японского посла и дал понять: хватит играть с огнем, иначе может вспыхнуть конфликт. В Токио, похоже, решили не отступать. Там заявляют открытым текстом: если под угрозой окажется выживание страны или союзников, Япония готова применить силу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
Япония
