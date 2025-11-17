Впервые зафиксировано повреждение японского корабля-мишени рельсотронной пушкой

Источник изображения: topwar.ru

Японское агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) впервые продемонстрировало повреждения корабля-мишени после попадания в него снарядов, выпущенных из прототипа электромагнитной рельсовой пушки (рельсотрона) в ходе испытаний, проведенных в начале этого года. Онлайн-издание военной тематики The War Zone (TWZ) пишет, что в ходе демонстрации были получены ценные данные и опыт, которые помогут в дальнейшей работе над созданием действующей рельсовой пушки. Об этом заявили японские власти.

При этом ВМС США в начале 2020-х годов приостановили работы в этой области из-за серьезных технологических препятствий, несмотря на многообещающий прогресс. Это не мешает японским военным довольно успешно проводить испытания и совершенствовать данное перспективное оружие.

Прототип рельсотрона, очередные испытания которого были проведены прошлым летом, представляет собой усовершенствованную конструкцию, которую ATLA разрабатывает с середины 2010-х годов. Ранее были проведены испытания с боевой стрельбой по наземным целям и одно испытание по кораблю-мишени в море.

В рельсотронной пушке вместо химического топлива для стрельбы снарядами на очень высоких скоростях используются электромагниты. Во время испытаний в море в начале этого года были выпущены снаряды в форме дротиков с четырьмя стабилизаторами на задней части и без боеголовки.

Для испытаний прототип системы вооружения был установлен на задней летной палубе корабля Морских сил самообороны Японии JS Асука. Это единственный в своем роде японский испытательный корабль водоизмещением 6200 тонн.

Операторы дистанционно наводили рельсотрон с помощью камеры, установленной под стволом. Высокоскоростная камера и небольшой радар были установлены на кабине JS Асука для сбора дополнительных данных. Японские власти заявляют, что теперь они могут гарантировать срок службы ствола более 200 выстрелов при скорости снаряда около 2300 метров в секунду.

Износ стволов из-за продолжительной стрельбы снарядами на очень высоких скоростях — одна из давних проблем рельсотронов в целом. Изношенный ствол может привести к снижению дальности и точности стрельбы, а также увеличить риск катастрофического отказа, пишет TWZ. Кроме того, предстоит решить проблему глубокой интеграции рельсовой пушки на реальном военно-морском судне в сравнении с испытательной установкой на JS Асука. Для этого потребуется найти достаточно места над и под палубой.

Генеральный директор отдела политики в области оборудования ATLA Кадзуми Ито, заявил, что разработка рельсотрона в его стране «идёт по плану», но признал наличие «различных проблем». В частности, рельсотроны требуют значительных затрат на выработку энергии и охлаждение, что делает их очень громоздкими.

Япония продолжает развивать рельсотроны, что резко контрастирует с отказом ВМС США от работы над таким оружием, отмечается в публикации TWZ. При этом ATLA тесно сотрудничает в этом вопросе не только с Пентагоном, но и европейскими разработчиками вооружений. В прошлом году было подписано соглашение с франко-германским научно-исследовательским институтом Сен-Луи (ISL) о сотрудничестве в разработке технологий рельсотрона.

Не отстает и Китай. В 2018 году прототип рельсотрона, установленный в большой башне, появился на корабле ВМС НОАК, но точный статус этой программы сейчас неясен. В последние годы Турция ведет разработку в области рельсотронов.

В отчете ATLA об испытаниях рельсовой пушки на море в начале этого года ясно сказано, что, независимо от других глобальных событий, Япония по-прежнему стремится к созданию такого оружия. В публикации TWZ отмечается высокая перспективность данного оружия:

Практическая электромагнитная рельсотронная пушка могла бы стать высокоэффективной и гибкой системой вооружения, способной быстро поражать широкий спектр целей на море, на суше и даже в воздухе на значительных расстояниях.

Предполагается, что снаряды, выпущенные из рельсовой пушки, смогут поражать гиперзвуковые цели. Такое оружие обеспечит эффективную противовоздушную оборону, а также возможность поражать цели на море и на суше. Кроме того, оно будет выгодно отличаться относительно низкой стоимостью боеприпасов и большой вместимостью магазина.