Экипаж китайского корабля "Шэньчжоу-20" вернулся на Землю

Возвращаться тайконавтам пришлось на "Шэньчжоу-21" из-за повреждения космическим мусором корабля

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Спускаемая капсула с экипажем китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" вернулась на Землю. Об этом сообщило в прямом эфире Центральное телевидение КНР.

Три члена экипажа - Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе - приземлились на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Возвращаться тайконавтам пришлось на "Шэньчжоу-21" из-за повреждения космическим мусором корабля "Шэньчжоу-20", который остался на орбите.