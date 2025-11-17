Войти
На Западе оценили эффективность российских «Солнцепеков» в зоне СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости.

MWM: Российские ТОС-1А «Солнцепек» эффективно применяются в ходе СВО

Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» эффективно применяются в специальной военной операции (СВО). С такой оценкой выступил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание прокомментировало поставку очередной партии ТОС-1А «Солнцепек» в войска. «Эти машины продолжают играть одну из ведущих ролей в продвижении российских войск на украинском театре военных действий», — говорится в публикации.

Журнал напоминает, что TOС-1A использует термобарические боеприпасы, которые при подрыве создают взрывоопасную ударную газовую волну, заполняющую собой все пустоты в пространстве.

Ранее ТАСС заметил, что концерн «Уралвагонзавод» на одну из поставленных в войска машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» нанес надпись «За Кириллова!».

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Компании
Уралвагонзавод
