В США успешно испытали термоядерные гравитационные бомбы B61-12

Источник изображения: topwar.ru

Задействовав истребители F-35 Lightning II, в США успешно испытали три термоядерные гравитационные бомбы B61-12. Тестирование длилось несколько дней.

Об этом говорится в совместном сообщении Национальных лабораторий Сандия и Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA).

И хотя информацию об испытаниях сообщили только вчера, сами они проходили еще в августе.

Местом тестирования был выбран полигон Тонопа в штате Невада. Самолеты, использовавшиеся в качестве носителей, были предоставлены авиабазой Хилл в штате Юта.

Результаты испытаний были признаны положительными. Они подтвердили эффективность и надежность B61-12 при применении их с борта истребителей F-35. Еще одним успехом стала впервые успешно проведенная в ходе тестирования термообработка одного из узлов самолета, задействованного при транспортировке боеприпаса.

Говоря об итогах, руководитель группы наблюдения за B61-12 и B61-13 Джеффри Бойд, представляющий лаборатории, заявил:

Эти летные испытания B61-12 F-35A и испытания с захватом воздушного судна стали кульминацией масштабной работы по планированию и усилий, предпринятых не только Sandia, но и многими другими организациями. Кроме того, эти лётные испытания представляют собой завершение самого масштабного комплекса испытаний B61-12 за последний год и за весь обозримый период.

B61 – это семейство тактического ядерного оружия воздушного базирования с переменной мощностью от 0,3 до 340 килотонн, создаваемое в США с 1962 в 14 модификациях. В наше время было принято решение создать 400 боеприпасов B61-12 из предыдущих модификаций B-61-1 – B61-4, которые будут применяться для уничтожения укрепленных бункеров.