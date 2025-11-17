Войти
ЦАМТО

Продолжаются поставки вооружений ВС Молдовы

Военнослужащие ВС Молдовы. Источник: mold.su.

ЦАМТО, 14 ноября. Минобороны Молдовы сообщило о поставке Европейским союзом вооруженным силам страны пакета военной помощи в рамках "Европейского фонда мира" (EPF).

В пакет помощи, переданной на проведенной в 142-м военном городке церемонии, вошла техника для логистической поддержки, включая автобусы, микроавтобусы, грузовики, а также внедорожники и пикапы.

По информации МО Молдовы, в общей сложности ЕС передал 66 ед. техники, общая стоимость которых оценивается более чем в 5 млн. евро.

Европейский союз запустил платформу поддержки "Европейский фонд мира" в 2021 году и тогда же одобрил предоставление первого транша военной помощи для Республики Молдова. Первоначально пакет финансовой помощи составил 7 млн. евро. На текущий момент объем этой поддержки возрос до 197 млн. евро. В 2025 году ЕС предоставил Молдове за счет "Европейского фонда мира" вооружения и технику на 60 млн. евро.

Примечательно, что наряду с отрытыми поставками техники в рамках программ помощи, власти Молдовы скрытно реализуют закупки наступательных вооружений.

Так, судя по опубликованному 12 ноября на странице Министерства обороны Молдовы видеоролику, Вооруженные силы страны получили партию 155-мм самоходных гаубиц ATMOS на шасси Tatra с колесной формулой 6х6.

За подготовкой батареи ATMOS (не менее 4 установок) наблюдали министр обороны Молдовы Анатолий Носатый и начальник генерального штаба бригадный генерал Виталий Мицов. Ранее о закупке Молдовой самоходных установок официально не сообщалось.

