Ростех представит передовые разработки для ПВО на Dubai Airshow 2025

ЗРК "Панцирь-СМД-Е"
ЗРК "Панцирь-СМД-Е".
Источник изображения: © Анастасия Савиных/ ТАСС

ЦАМТО, 14 ноября. Госкорпорация Ростех представит на международной выставке Dubai Airshow 2025 линейку новейших разработок для противовоздушной обороны.

Посетители выставки в Дубае смогут ознакомиться с новым зенитным ракетным комплексом "Панцирь-СМД-Е". Кроме того, впервые на Ближнем Востоке Ростех представит компактную РЛС ближней зоны.

Новый "Панцирь" разработан холдингом "Высокоточные комплексы" в ответ на современные угрозы применения БЛА. Он предназначен для защиты промышленных и административных объектов, способен поражать все типы аэродинамических целей, в том числе любые беспилотники. Боекомплект в направляющих пусковой установки может достигать 48 зенитных управляемых мини-ракет ближнего перехвата или 12 стандартных боеприпасов.

"Комплекс "Панцирь-СМД-Е" в этом году уже привлек особое внимание зарубежных партнеров на выставке IDEX в Абу-Даби. Угрозу массированных атак беспилотников сегодня понимают во всем мире, и новый модульный "Панцирь" предлагает гибкое решение – его можно размещать на крышах зданий либо подготовленных площадках. Возможность увеличения боекомплекта до 48 мини-ракет позволяет эффективно отражать массовые налеты БЛА и надежно защищать объекты, в том числе промышленную, социальную, транспортную инфраструктуру, другие сооружения. Мы ожидаем, что интерес к этому комплексу на Dubai Airshow 2025 будет высоким", – сообщил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Впервые на Ближнем Востоке холдинг представит компактное решение для мониторинга БЛА и малой авиации – радиолокационную станцию обзора воздушного пространства ближней зоны. Она весит 45 кг, может перевозиться на мобильных транспортных средствах и способна обнаруживать средние БПЛА на расстоянии не менее 7,5 км.

Кроме того, гости смогут увидеть систему контроля воздушного пространства, которая обнаруживает и отслеживает летящие цели, в том числе БЛА и крылатые ракеты. Возможности системы позволяют ей засекать цели даже на небольшой высоте и перемещающиеся с низкой скоростью.

На выставке также будет представлен переносной зенитный ракетный комплекс ближнего действия "Верба", предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, БЛА и крылатых ракет. Он сохраняет эффективность даже в условиях сильных оптических помех.

Для повышения мобильности и удобства расчет может использовать опорно-пусковую установку "Джигит", которая разворачивается на боевой позиции всего за три минуты. Она позволяет запускать две ракеты ПЗРК "Верба" или "Игла", реализуя принцип "выстрелил-забыл". Установку можно применять стационарно либо установить в кузове автомобиля, а также разобрать на части и переносить вручную.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае. Площадь российской экспозиции составит более 1000 кв. метров, ее организатором выступает АО "Рособоронэкспорт". В российской экспозиции будут представлены экспонаты ведущих холдингов Госкорпорации Ростех, таких как Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, холдинг "Высокоточные комплексы", КРЭТ и другие.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
