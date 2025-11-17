Первый китайский УДК нового поколения вышел на испытания в море

"Сычуань", первый китайский универсальный десантный корабль класса "Тип-076", вышел с верфи в Шанхае и направился на первые ходовые испытания. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Pengpai.

Как уточняют журналисты, на данном этапе проверяется надежность и устойчивость энергетических, электрических и других систем "Сычуаня". Испытания пройдут в "соответствующих водах", пишет издание.

Универсальный десантный корабль "Тип-076", Китай Википедия

С момента спуска на воду в декабре 2024 года строительство десантного корабля шло по плану. Успешно завершены швартовные испытания, установка и отладка оборудования.

Максимальное водоизмещение "Сычуаня" превышает 40 тысяч тонн. Он имеет летную палубу во всю длину корабля. В отличии от линейки УДК класса "Тип-075", на базе которых он спроектирован, новый корабль оснащен электромагнитной катапультой. Эту технологию впервые применили при создании третьего китайского авианосца "Фуцзянь", который приняли на вооружение неделей ранее.