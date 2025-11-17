Войти
Первый китайский УДК нового поколения вышел на испытания в море

398
0
0

"Сычуань", первый китайский универсальный десантный корабль класса "Тип-076", вышел с верфи в Шанхае и направился на первые ходовые испытания. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Pengpai.

Как уточняют журналисты, на данном этапе проверяется надежность и устойчивость энергетических, электрических и других систем "Сычуаня". Испытания пройдут в "соответствующих водах", пишет издание.

Универсальный десантный корабль "Тип-076", Китай

Википедия


С момента спуска на воду в декабре 2024 года строительство десантного корабля шло по плану. Успешно завершены швартовные испытания, установка и отладка оборудования.

Максимальное водоизмещение "Сычуаня" превышает 40 тысяч тонн. Он имеет летную палубу во всю длину корабля. В отличии от линейки УДК класса "Тип-075", на базе которых он спроектирован, новый корабль оснащен электромагнитной катапультой. Эту технологию впервые применили при создании третьего китайского авианосца "Фуцзянь", который приняли на вооружение неделей ранее.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Авианосец
