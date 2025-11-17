Южная Корея хочет строить атомную подлодку на своих верфях

ЦАМТО, 14 ноября. Южная Корея с самого начала объяснила США, что хочет строить подлодку с атомной силовой установкой у себя в стране, и переговоры ведутся именно с такой позиции, строительство в США не обсуждается.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на брифинге начальник управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ви Сон Нак.

Как напоминает агентство, ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен сообщил, что Южная Корея и США создали окончательный факт-лист по итогам недавних договоренностей по торговле и в сфере безопасности. После объявления лист был опубликован Белым домом. В том числе, президент заявил, что стороны согласовали намерение продвигать строительство атомных подводных лодок для Южной Кореи, и Сеул заручился поддержкой США в вопросе права на переработку отработанного ядерного топлива.

Ви Сон Нак пояснил, что на переговорах с США изначально процесс обсуждения строился на позиции Южной Кореи, что подлодку с атомной силовой установкой Сеул хочет строить на территории своей страны. И именно для этого у США было запрошено разрешение на переработку отработанного ядерного топлива. Он отметил, что в процессе создания подлодки, конечно, может потребоваться содействие США или помощь, но только частично.

"Если говорить о том, где будет строиться подлодка, то диалог идет с позиции, что она будет строиться в Южной Корее", – заявил Ви Сон Нак.

В факт-листе по итогам переговоров, опубликованном в минувшую пятницу Белым домом, не указано место, где будет строиться подводная лодка.

"США дали разрешение Республике Корея на строительство ударных подводных лодок с атомными силовыми установками. Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Республикой Корея в целях повышения требований к этому проекту, в том числе к источникам топлива", – говорится в листе.

В то же время, Дональд Трамп 30 октября после переговоров заявил, что Южная Корея построит свою атомную подлодку в США на верфи в Филадельфии.

Действующее соглашение между США и Южной Кореей запрещает азиатской стране обогащать уран. На переговорах в октябре Ли Чжэ Мен попросил США помочь и с поставками ядерного топлива для южнокорейских подводных лодок.

Как заявлял начальник штаба ВМС Южной Кореи адмирал Кан Дон Гиль, его стране понадобится около 10 лет на то, чтобы создать свою первую подводную лодку с атомной силовой установкой. Адмирал спрогнозировал, что будущая АПЛ будет иметь водоизмещение в 5000 т или больше, отмечает "РИА Новости".