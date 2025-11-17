Войти
ЦАМТО

Началась сборка первого самолета C-390 "Миллениум" для ВВС Нидерландов

Источник изображения: Фото: Commando Materieel en IT

ЦАМТО, 14 ноября. Командование по МТО и информационным технологиям (COMMIT) ВС Нидерландов объявило о начале сборки первого самолета ВТА C-390, предназначенного для ВВС страны.

Сборка самолета началась на предприятии бразильской компании Embraer в рамках проекта международного сотрудничества. В общей сложности 13 новых самолетов C-390 были заказаны для ВС Нидерландов, Австрии и Швеции. ВВС Нидерландов получат пять из них.

Целью трехстороннего сотрудничества является экономия средств за счет масштабов производства, а также кооперация при обслуживании, ремонте и модернизации техники, подготовке личного состава. Командование по МТО и информационным технологиям ВС Нидерландов отвечает за закупки C-390 для всех трех стран.

Как предполагается, сборка планера займет около восьми месяцев. За ним последует установка различных систем, включая систему управления полетом и системы самообороны. Полностью на производство самолета требуется около двух лет.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2024 года компания Embraer Defense & Security подписала с Министерством обороны Нидерландов контракт на поставку девяти самолетов ВТА KC-390 "Миллениум", включая 5 самолетов для ВВС Нидерландов и 4 ед. – для ВВС Австрии.

Планируется, что первые три самолета C-390 ВС Нидерландов получат в конце 2027 года. В Австрию первый "Миллениум" также будет поставлен в 2027 году. Полностью поставки должны быть выполнены до 2029 года. В составе ВВС Нидерландов KC/C-390 заменят четыре устаревших C-130H "Геркулес".

Компания Embraer 1 апреля 2025 года объявила, что Швеция приняла на себя официальные обязательство приобрести четыре самолета C-390 "Миллениум". Это заявление последовало за присоединением Швеции к соглашению о стратегическом сотрудничестве при закупке C-390 между Нидерландами и Австрией.

Церемония подписания контракта на поставку Вооруженным силам Швеции 4 самолетов C-390 "Миллениум" состоялась 6 октября 2025 года. Соглашение также включает опционы на поставку 7 дополнительных C-390, что открывает путь для закупок другими европейскими странами. Сборка первого самолета для ВВС Швеции началась 31 октября.

Самолеты C-390 предназначены для перевозки и десантирования войск и грузов, тушения пожаров и реагирования на другие стихийные бедствия, снабжения, проведение поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации, оказания гуманитарной помощи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
