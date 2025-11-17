В спецназе "Ахмат" планируют создать взвод наземных беспилотников

В спецназе "Ахмат" планируют создать отдельный взвод наземных беспилотных систем

КУРСК, 14 ноя - РИА Новости. В спецназе "Ахмат" планируют создать отдельный взвод наземных беспилотных систем, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".

"У нас есть лаборатория наземных платформ и дронов, которые разрабатывают для определённых различных задач как дроны-камикадзе наземные, так и наземные платформы управления пулемётами, комплексами ПТРК, минирования, курьерами и даже связистов", - рассказал "Аид".

"Аид" представил роботов-минеров, которые активно использовались при взятии мелового завода в Белогоровке в ЛНР, а также сейчас используются на участке фронта в ДНР.

"Первое применение у нас было на меловом заводе в Белогоровке, там они себя очень хорошо зарекомендовали, но на очень короткие дистанции…Сейчас мы шагнули далеко вперед и в будущем уже будем внедрять в подразделение как отдельный взвод наземных беспилотных систем с разными возможностями, от минирования до уничтожения управляемыми ракетами", - рассказал "Аид".