БПЛА "Форпост-РЭ" впервые покажут на Dubai Airshow 2025

На выставке также покажут учебно-тренировочный самолет УТС-800

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) впервые покажет беспилотник "Форпост-РЭ" и учебно-тренировочный самолет УТС-800 на выставке Dubai Airshow 2025. Об этом рассказала ТАСС официальный представитель УЗГА Екатерина Згировская.

"Экспортный беспилотный летательный аппарат "Форпост-РЭ" и учебно-тренировочный самолет УТС-800 впервые покажут на российской экспозиции международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах", - сказала собеседница агентства, уточнив, что на выставке будут представлены макеты изделий.

Комплекс с БПЛА средней дальности "Форпост-РЭ" создан на базе российского разведывательно-ударного беспилотника "Форпост", зарекомендовавшего себя в реальных боевых условиях, в том числе в Сирии и во время СВО. Он может выполнять разведывательно-ударные задачи, вести круглосуточную воздушную разведку за наземными или надводными объектами и наносить удары по ним. В качестве авиационных средств поражения применяются управляемые и неуправляемые авиационные бомбы и ракеты весом до 40 кг. Аппарат способен выполнять миссии в широком диапазоне климатических географических условий.

"Благодаря российским комплектующим "Форпост-РЭ" имеет абсолютную защиту от санкций - это актуально для стран, которые предпочитают дифференцировать закупки вооружений, а не концентрировать их у одной страны-поставщика. В странах Персидского залива будет востребован опыт применения "Форпостов" в прибрежных районах для задач разведки, целеуказания и патрулирования обширных пространств: побережья, границ и прочего. По запросу инозаказчика разработчики готовы доработать комплекс для применения новых полезных нагрузок, интересных заказчику", - добавили в УЗГА.

Учебно-тренировочный самолет УТС-800 - первый российский турбовинтовой самолет для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной подготовки летчиков. На нем можно обучать технике пилотирования, выполнению штопора и вывода из него, основам навигации, действиям в особых случаях, пилотированию по приборам и пилотированию в составе группы.

"УТС-800 - высокоманевренный самолет, сохраняющий низкие эксплуатационные затраты. Взлетать он может с взлетно-посадочных полос с искусственным и грунтовым покрытием. Самолет разработан с учетом возможности модернизации и адаптации ряда агрегатов и систем под требования заказчика. Благодаря унификации по компонентам и эргономике с российскими боевыми самолетами, УТС-800 может быть востребован в качестве учебной машины в тех странах, которые снабжают свои ВВС техникой российского производства", - рассказала Згировская.

АО "УЗГА" - российское авиастроительное предприятие, специализирующееся на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов.