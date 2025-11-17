Войти
ТАСС

БПЛА "Форпост-РЭ" впервые покажут на Dubai Airshow 2025

453
0
0
Самолет УТС-800
Самолет УТС-800.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

На выставке также покажут учебно-тренировочный самолет УТС-800

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) впервые покажет беспилотник "Форпост-РЭ" и учебно-тренировочный самолет УТС-800 на выставке Dubai Airshow 2025. Об этом рассказала ТАСС официальный представитель УЗГА Екатерина Згировская.

"Экспортный беспилотный летательный аппарат "Форпост-РЭ" и учебно-тренировочный самолет УТС-800 впервые покажут на российской экспозиции международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах", - сказала собеседница агентства, уточнив, что на выставке будут представлены макеты изделий.

Комплекс с БПЛА средней дальности "Форпост-РЭ" создан на базе российского разведывательно-ударного беспилотника "Форпост", зарекомендовавшего себя в реальных боевых условиях, в том числе в Сирии и во время СВО. Он может выполнять разведывательно-ударные задачи, вести круглосуточную воздушную разведку за наземными или надводными объектами и наносить удары по ним. В качестве авиационных средств поражения применяются управляемые и неуправляемые авиационные бомбы и ракеты весом до 40 кг. Аппарат способен выполнять миссии в широком диапазоне климатических географических условий.

"Благодаря российским комплектующим "Форпост-РЭ" имеет абсолютную защиту от санкций - это актуально для стран, которые предпочитают дифференцировать закупки вооружений, а не концентрировать их у одной страны-поставщика. В странах Персидского залива будет востребован опыт применения "Форпостов" в прибрежных районах для задач разведки, целеуказания и патрулирования обширных пространств: побережья, границ и прочего. По запросу инозаказчика разработчики готовы доработать комплекс для применения новых полезных нагрузок, интересных заказчику", - добавили в УЗГА.

Учебно-тренировочный самолет УТС-800 - первый российский турбовинтовой самолет для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной подготовки летчиков. На нем можно обучать технике пилотирования, выполнению штопора и вывода из него, основам навигации, действиям в особых случаях, пилотированию по приборам и пилотированию в составе группы.

"УТС-800 - высокоманевренный самолет, сохраняющий низкие эксплуатационные затраты. Взлетать он может с взлетно-посадочных полос с искусственным и грунтовым покрытием. Самолет разработан с учетом возможности модернизации и адаптации ряда агрегатов и систем под требования заказчика. Благодаря унификации по компонентам и эргономике с российскими боевыми самолетами, УТС-800 может быть востребован в качестве учебной машины в тех странах, которые снабжают свои ВВС техникой российского производства", - рассказала Згировская.

АО "УЗГА" - российское авиастроительное предприятие, специализирующееся на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Сирия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей