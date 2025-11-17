"Алмаз-Антей": многие страны создают схожую с российской систему ПВО

Заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн отметил, что наличие качественной системы ПВО стало неотъемлемой частью сохранения государственного суверенитета

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ряд стран вынужденно создает комплексную многоуровневую систему противовоздушной обороны, схожую с системой ПВО России. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора концерна "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн в преддверии международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 в Дубае.

"Разные страны проявляют интерес к изделиям разного класса, в зависимости от масштабов государственной территории и потенциальных угроз. Некоторые вынужденно создают комплексную многоуровневую систему ПВО, схожую с системой ПВО России", - сказал Дзиркалн.

Он отметил, что наличие качественной ПВО страны стало неотъемлемой частью сохранения государственного суверенитета, о чем убедительно свидетельствуют события последних десятилетий.