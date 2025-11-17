Войти
ТАСС

"Алмаз-Антей": экспортные варианты техники ПВО модернизируют с учетом опыта СВО

404
0
0
Работа предприятия Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"
Работа предприятия Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Как отметил заместитель гендиректора концерна Вячеслав Дзиркалн, "жизнь показала, что боевой потенциал большинства изделий до конца не раскрыт"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" модернизирует для иностранных заказчиков комплексы ПВО с учетом опыта специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн в преддверии международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 в Дубае.

"Концерн в рамках собственного права, как субъект ВТС (военно-технического сотрудничества - прим. ТАСС), предлагает варианты модернизации ранее поставленной техники, в том числе и с учетом опыта СВО. Однако хочу еще раз подчеркнуть: жизнь показала, что боевой потенциал большинства изделий до конца не раскрыт. На деле очень много значит и персональный опыт, наработанный экипажами техники в ходе СВО", - сказал заместитель главы концерна.

Дзиркалн отметил, что навыки бойцов СВО оказывают заметное влияние на успешность результата при отражении воздушных ударов противника. Будущие специалисты ПВО, проходящие обучение в вузах России, получают знания уже с учетом этого опыта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей