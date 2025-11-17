Рейтинг самых могущественных армий мира в 2025 году (Business Insider, Германия)

Business Insider: в рейтинге 20 мощнейших армий Россия занимает 2 место

Опубликованный в этом году рейтинг военной мощи оценивает армии 145 государств на основе целого ряда факторов, пишет Business Insider. В их число входят географические особенности страны, к которой относятся войска, их ресурсы и оборудование. Примечательно, насколько разные места занимают в списке Россия и Украина.

Кристин Вильярроэль (Kristine Villarroel)

Некоторые из наиболее удивительных технологических прорывов происходят на передовой. Армии давно стали местом разработки самых значительных технологий: от автономного оружия и систем на базе ИИ до кибервойн. Но успевает за этими переменами далеко не каждая страна.

В то время как США и Россия создали одни из самых передовых видов оружия в мире, ВС других государств не смогли адаптироваться к переменам. Армии небольших стран к тому же не обладают таким количеством личного состава, как некоторые из наиболее многолюдных, например, Китая и Индии. А кое-какие миролюбивые государства (Исландия и Коста-Рика) и вовсе отказались от содержания армии.

Мощь определяется не только численностью армии, но и такими активами, как военные корабли и самолеты, объемом оборонного бюджета и доступом к природным ресурсам, а именно нефти и углю.

Опубликованный в этом году рейтинг военной мощи (Military Strength Ranking от Global Firepower) оценивает армии 145 стран на основе следующих факторов: география, ресурсы и оборудование. Рейтинг сравнивает армии по 60 показателям обычных оборонных мощностей, таким как численность войск и объем техники, финансовое состояние и доступ к ресурсам, при этом намеренно не учитывая ядерные арсеналы.

Затем для каждой страны Global Firepower выводит оценку PowerIndex, которая рассчитывается по "собственной формуле". И хотя рейтинг ограничен в анализе различных факторов из-за засекреченного характера военных операций и не пользуется большим авторитетом у отраслевых экспертов (двое из которых ранее заявляли о несущественности списка), он предоставляет интересный — правда, не окончательный — взгляд на соотношение сил среди ключевых игроков мира.

Согласно этому рейтингу, ниже представлены 20 наиболее могущественных армий мира на данный момент.

20. Украина

Украина, получившая в рейтинге Global Firepower оценку PowerIndex 0.3755 (где идеальный показатель — 0.00), заняла 20-е место среди самых могущественных армий мира. Страна, которая находится в состоянии продолжающегося конфликта с Россией, получила шестое место по численности действующего персонала и пятое по численности резерва среди всех 145 стран рейтинга.

Имея в общей сложности более 2 млн военнослужащих, страна обладает крупнейшей армией в Европе. Также она вошла в первую десятку по объему оборонного бюджета и самоходной артиллерии, несмотря на отставание от большинства стран по активам военно-морского флота, отчасти из-за последствий конфликта с Россией.

19. Египет

С оценкой PowerIndex 0.3427 Египет вошел в топ-20 рейтинга Global Firepower. Страна, занявшая шестое место по количеству минно-тральных кораблей, танков и ударных вертолетов и четвертое по вертолетоносцам, также имеет высокие оценки в таких областях, как численность парамилитарных формирований, трудовые ресурсы, запасы природного газа и покупательная способность.

Согласно Стокгольмскому институту исследования проблем мира (SIPRI), страна, в период с 2010 по 2019 год выделявшая в среднем $3,8 млрд на оборонный бюджет, имеет самый низкий в регионе показатель соотношения военных расходов к ВВП. По данным Global Firepower, она отстает от большинства государств по потреблению природного газа, угля и нефти, а также по флоту танкеров, авианосцев и эсминцев.

18. Австралия

Австралия с оценкой PowerIndex 0.3298 заняла 18-е место среди самых могущественных армий мира. Страна вошла в первую десятку по таким показателям, как оборонный бюджет, площадь земельных ресурсов, добыча угля и доступ к аэропортам, несмотря на отставание в таких сферах, как внешний долг, самоходная артиллерия, а также флот корветов и авианосцев. Также страна оказалась в числе аутсайдеров из-за отсутствия парамилитарных формирований и высокого потребления нефти, угля и природного газа.

17. Испания

С оценкой PowerIndex 0.3242 Испания была признана 17-й по могуществу армией в мире. Страна, получившая средние оценки во многих категориях и отставшая от большинства по таким факторам, как внешний долг и флот вертолетоносцев, эсминцев, корветов, танкеров и реактивных систем залпового огня (РСЗО), тем не менее вошла в мировую десятку по размеру флота авианосцев и фрегатов.

Также ей достались высокие места по покупательной способности и доступу к аэропортам, железным дорогам, автодорогам, портам и гаваням. Как сообщает Королевский институт Элькано, на страну, которая в 2024 году выделила на военные нужды 1,28% ВВП, давят страны-союзницы с целью наращивания военных расходов, поскольку в НАТО у нее один из самых низких показателей выделяемой на оборону доли ВВП.

16. Иран

Иран с оценкой PowerIndex 0.3048 занял 16-е место среди самых могущественных армий мира. Страна отстает по таким показателям, как парк самолетов и вертолетоносцев, потребление нефти, угля и природного газа, но входит в тройку лидеров по доказанным запасам нефти, добыче природного газа и его запасам.

Она также получила высокие оценки за подводный флот и арсенал РСЗО. В 2024 году, как сообщало агентство Reuters, страна предложила увеличить военные расходы на 200%, хотя расходы на 2025 год такого резкого роста не показывают.

15. Израиль

С оценкой PowerIndex 0.2661 Израиль был признан Global Firepower 15-й по могуществу армией в мире. Несмотря на отставание от некоторых стран в таких областях, как население, доступные трудовые ресурсы и рабочая сила, а также от большинства стран по площади суши, протяженности водных путей и запасам угля, среди прочих факторов, Израиль обладает пятым по мощности флотом танкеров и входит в первую десятку по парку истребителей и корветов.

На военные расходы в 2024 году было выделено более 8,8% ВВП, что является вторым по величине показателем военных расходов, уступающим лишь Украине, которая тратит на армию более 34% ВВП, согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

14. Германия

Германия заняла 14-е место среди самых могущественных армий мира с оценкой PowerIndex 0.2601. Она имеет высокие показатели покупательной способности, добычи и запасов угля и флота минно-тральных кораблей, отставая при этом по буксируемой артиллерии, патрульным катерам, численности парамилитарных формирований и потреблению угля, нефти и природного газа.

13. Индонезия

С оценкой PowerIndex 0.2557 Индонезия заняла 13-е место среди самых могущественных армий мира. Страна, которая преуспевает в таких областях, как население, доступные трудовые ресурсы, добыча угля и торговый флот, оказалась в числе аутсайдеров по авианосцам и вертолетоносцам, флоту эсминцев, внешнему долгу и потреблению нефти, угля и природного газа.

12. Пакистан

Пакистан занял 12-е место среди самых могущественных армий мира с оценкой PowerIndex 0.2513. Страна входит в десятку по таким показателям, как население, численность парамилитарных формирований, ежегодное количество лиц, достигающих призывного возраста, трудовые ресурсы и численность действующего персонала, а также занимает высокие места за свой флот учебно-тренировочных и штурмовых самолетов, танков, корветов и фрегатов, самоходной и буксируемой артиллерии и РСЗО. А уступает при этом в следующем: авианосцы и вертолетоносцы, флот эсминцев, протяженность сухопутных границ и водных путей, а также потребление нефти, угля и природного газа.

11. Бразилия

С оценкой PowerIndex 0.2415 Бразилия вошла в мировую десятку по таким показателям, как доступ к аэропортам, водным путям, дорогам и железным дорогам, общая численность населения, доступные трудовые ресурсы, годное для службы население, рабочая сила, площадь земельных ресурсов и покупательная способность. Южноамериканская страна все же отстает от других в таких сферах, как флот танкеров, ударных вертолетов, эсминцев и авианосцев, внешний долг и потребление нефти, угля и природного газа. На сегодняшний день страна обладает крупнейшей военной мощью в Южной Америке.

10. Италия

Открывает первую десятку Италия. Армия страны, комплектующаяся на добровольной основе, занимает высокие места по таким направлениям, как авианосцы, штурмовики, эсминцы и флот танкеров, а также доступ к портам и гаваням. Однако эта страна-член НАТО все же отстает от других, когда речь заходит о вертолетоносцах и корветах, внешнем долге и потреблении нефти, угля и природного газа.

9. Турция

Турция, входящая в десятку самых могущественных армий мира, занимает высокие места по таким показателям, как флот фрегатов, буксируемая и самоходная артиллерия, ударные вертолеты, корветы и подводные лодки. Страна с оценкой PowerIndex 0.1902 отстает от других по флотам авианосцев, штурмовиков и эсминцев, а также по потреблению нефти, угля и природного газа. Недавно она вышла в лидеры по разработке беспилотных систем.

8. Япония

Япония заняла восьмое место среди самых могущественных армий мира с оценкой PowerIndex 0.1839. Армия страны вошла в первую пятерку по таким направлениям, как подводные лодки, самолеты специального назначения, вертолеты, вертолетоносцы, эсминцы и торговый флот.

Слабые стороны Японии — авианосцы, корветы, внешний долг и потребление нефти, угля и природного газа. Силы самообороны Японии, созданные после окончания Второй мировой войны, по конституции могут выполнять только функции обороны, что запрещает им осуществлять наступательные операции.

7. Франция

С оценкой PowerIndex 0.1878 Франция заняла седьмое место среди самых могущественных армий мира. Страна, вошедшая в первую десятку по таким показателям, как покупательная способность, оборонный бюджет, танкеры, а также вертолетоносцы и авианосцы, отстает от большинства других по штурмовикам, буксируемой артиллерии, корветам, внешнему долгу и потреблению нефти, угля и природного газа.

6. Великобритания

С оценкой PowerIndex 0.1785 Великобритания заняла шестое место среди сильнейших армий мира. Страна получила высокие оценки за флот авианосцев и эсминцев, резервный персонал и оборонный бюджет, хотя и отстает от большинства других в таких областях, как парамилитарные формирования и флот вертолетоносцев, а также внешний долг и потребление угля, нефти и природного газа.

5. Южная Корея

Global Firepower поставил Южную Корею на пятое место среди самых могущественных армий мира в 2025 году, присвоив ей оценку PowerIndex 0.1656. Страна, в которой действует обязательная военная служба для всех здоровых мужчин от 18 до 35 лет, заняла второе место по численности резерва и девятое — по численности действующего персонала. Также она получила высокие оценки в таких областях, как самолеты, вертолеты, эсминцы и подводные лодки, хотя и отстает от большинства по таким показателям, как внешний долг, доказанные запасы и потребление нефти, угля и природного газа.

4. Индия

С оценкой PowerIndex 0.1184 Индия заняла четвертое место среди самых могущественных армий мира. Страна с самым большим населением в мире лидирует по ежегодному приросту лиц, достигающих призывного возраста, и занимает второе место по таким показателям, как общая численность населения, доступные трудовые ресурсы, рабочая сила, добыча угля, а также численность действующего персонала и парамилитарных формирований. Отстает она в таких сферах, как потребление угля, природного газа и нефти, а также по внешнему долгу и протяженности сухопутных границ.

3. Китай

Китай, вторая по численности населения страна в мире, заняла третье место по силе армии. С оценкой PowerIndex 0.0788 она получила высокие места по таким показателям, как население, доступные трудовые ресурсы, численность действующего персонала, рабочая сила. Также она имеет статус лидера по покупательной способности, количеству кораблей, добыче угля и его запасам. Отставание наблюдается по внешнему долгу и потреблению нефти, природного газа и угля.

2. Россия

С такой же оценкой PowerIndex 0.0788 Россия занимает второе место среди самых могущественных армий мира. Помимо неядерной боевой мощи, она также обладает значительным ядерным потенциалом, который в рейтинге Global Firepower не учитывался.

Оставшись на втором месте по самолетам, вертолетам и танкам, она является мировым лидером по определенным типам транспортных средств и вооружений, таким как самоходная и буксируемая артиллерия, РСЗО и флот минно-тральных кораблей. Первое место ей отвели и по доказанным запасам природного газа, но последнее — по силе флота вертолетоносцев.

1. Соединенные Штаты

Согласно Global Firepower, на сегодняшний день Соединенные Штаты обладают самой могущественной армией в мире. Они получили оценку PowerIndex 0.0744, что является самым близким к 0 показателем среди всех стран рейтинга, и занимают первое место по целому ряду активов, таких, как подводные лодки, самолеты, истребители, транспортные суда, ударные вертолеты и танкеры. Лидируют они и по доступу к аэропортам, железным дорогам, автомагистралям, портам и гаваням, а также возглавляют список по добыче нефти и природного газа.