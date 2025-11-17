Войти
Ракета New Glenn отправила два зонда к Марсу для изучения его магнитосферы

Ракета-носитель New Glenn
Ракета-носитель New Glenn.
Источник изображения: © AP Photo/ John Raoux

Как ожидается, аппараты прибудут на орбиту планеты в сентябре 2027 года

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель New Glenn основанной американским миллиардером Джеффом Безосом компании Blue Origin вывела 13 ноября в космос пару зондов ESCAPADE, разработанных планетологами из США для изучения свойств магнитной оболочки Марса. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 15:55 по местному времени (23:55 мск). Спустя 34 минуты компания подтвердила отделение спутников от корабля в направлении к Марсу. Как ожидается, зонды прибудут на орбиту планеты в сентябре 2027 года.

Изначально пуск был запланирован на 9 ноября, однако дважды переносился из-за погодных условий и повышенной солнечной активности.

Этот старт стал вторым для ракеты New Glenn, потенциально способной составить конкуренцию ракетам компании SpaceX Илона Маска. Первый тестовый запуск New Glenn состоялся в январе 2025 года, тогда ракета-носитель вышла на намеченную орбиту, однако Blue Origin не удалось вернуть первую ступень на плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане, названную в честь матери Безоса. В этот раз компания справилась с задачей.

Проект ESCAPADE представляет собой часть программы NASA SIMPLEx, в рамках которой американское космическое агентство поддерживает разработку и вывод в космос небольших и дешевых планетологических миссий. С момента запуска программы в 2015 году ее участники создали пять космических аппаратов, запуск одного из которых, астероидной миссии Janus, был отложен на неопределенный срок, а три других закончились неудачно.

Исследователи надеются, что двойная миссия ESCAPADE, самый амбициозный проект программы SIMPLEx, станет первым успехом в ее реализации. В рамках этой инициативы специалисты из Университета Калифорнии в Беркли, а также их партнеры из других научных организаций в США подготовили два небольших спутника, оснащенных магнетометрами, камерами, детекторами плазмы, электростатическими анализаторами и другими приборами, необходимыми для изучения магнитосферы Марса. Эти замеры, как надеются ученые, помогут понять, как и по каким причинам почти вся атмосфера Марса и значительная часть его запасов воды улетучилась в космос с момента формирования Солнечной системы. Также зонды проекта ESCAPADE подготовят первые точные оценки тех радиационных нагрузок, которые будут переносить потенциальные участники пилотируемых экспедиций при жизни на борту орбитальных модулей. 

  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
New Glenn
Компании
Blue Origin
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Марс
ЯО
