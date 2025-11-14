Войти
Ростех

Сегодня опытный МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский

671
0
+2
МС-21-310
МС-21-310.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

В дальнейшем самолет приступит к сертификационным испытаниям в рамках программы импортозамещения

Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское» (г. Жуковский, Московская область). Здесь, в Летно-испытательном и доводочном комплексе ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха), специалисты подготовят лайнер, а затем он приступит к сертификационным испытаниям в рамках программы импортозамещения.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Олега Мутовина, а также ведущих инженеров по летным испытаниям — бортовых операторов Антона Кузнецова и Григория Кудряшова. Время полета составило 6 часов 15 минут, он проходил на высоте около 11 000 м со скоростью 800 км/ч.

«Длительный перелет завершен успешно. Самолет отработал на „отлично“, все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме, мы приземлились с остатком», — поделился командир экипажа Андрей Воропаев.

Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года.

Ранее в цехе окончательной сборки Иркутского авиационного завода на самолете выполнена замена комплектующих и систем импортного производства на отечественные. В частности, заменены органы управления в кабине, приводы системы управления, система перемещения механизации крыла и механизм перестановки стабилизатора, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, комплексная система кондиционирования воздуха, интегрированная система сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации, система торможения колес, маршевые и вспомогательная силовые установки, топливная система, колеса, шины и другое.

Самолет стал этапной машиной в программе МС-21. Он первым получил крыло из отечественных композитных материалов, которое успешно выдержало полный комплекс испытаний.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер создан на базе новейших разработок и ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Передовая аэродинамика, двигатели ПД-14 производства Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха и системы последнего поколения обеспечивают ему высокие летно-технические характеристики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПД-14
Компании
ИАЗ
ЛИИ им. Громова
ОАК
ОДК УК
Ростех
Проекты
Истребитель 5 поколения
МС-21
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 15:25
  • 11465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 13:19
  • 4
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 14.11 00:08
  • 2
Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал
  • 13.11 19:49
  • 0
Вот интересно - какие планы у Запада (и у евреев) на б. Украину?
  • 13.11 17:55
  • 0
Комментарий к ""Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)"
  • 13.11 15:38
  • 1
"Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"