General Atomics представила БПЛА Gambit 6 для совместных действий с истребителями

Gambit 6

Американский оборонный подрядчик компания General Atomics Aeronautical Systems представила в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) новый БПЛА Gambit 6, предназначенный для участия в совместных миссиях с пилотируемыми самолетами.

Однако, если раньше ССА отводилась исключительно роль ведомых в связке с боевыми истребителями, то в новом качестве их обязанности стали намного шире. Им будет доверено ведение РЭБ, нанесение ударов по удаленным объектам противника, а также подавление средств ПВО. С учетом резко возросшей потребности ВВС ведущих стран в системах типа ССА General Atomics выразила готовность переориентироваться на международный рынок с учетом конкретных требований заказчиков. В компании сообщили, что будут готовы к экспортным поставкам Gambit 6, начиная с 2027 года, для чего уже налаживают партнерские связи с потенциальными европейскими покупателями. Будучи созданный по модульной схеме, Gambit 6 может выпускаться в виде разведывательного, учебного или ударного БПЛА. Полностью укомплектованные версии для европейских заказчиков будут готовы к 2029 году. Для ВВС США на базе ССА в разработке находится БПЛА с ИИ YFQ-42A.

Александр Агеев