Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями?

В Вооруженных силах России создан новый род войск – беспилотных систем (ВБС). По словам замкомандующего ВБС Сергея Иштуганова, к настоящему моменту уже сформированы штатные полки, батальоны и другие подразделения. "Боевая работа ведется по единому плану и во взаимодействии с другими группировками войск", – подчеркнул он.

В интервью изданию "Комсомольская правда" он рассказал как о планах по увеличению боевого состава новых войск, так и по открытию первого военного вуза для подготовки специалистов беспилотных систем. На данном же этапе обучение кадров осуществляется в училищах Минобороны, в ВУЦ при гражданских институтах и на полигонах военных округов.

О скором появлении в российской армии войск беспилотных систем стало известно еще в самом начале года. Как пояснял тогда министр обороны Андрей Белоусов, это решение соответствует поручению президента России Владимира Путина. Напомним, глава государства неоднократно отмечал рост эффективности БПЛА в радиоэлектронной и контрбатарейной борьбе, разведке, работе по минированию и разминированию.

"В этой связи отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие", – говорил Путин в июне этого года. Актуальность решения по созданию новых войск объясняется уроками спецоперации.

Как отмечали в Минобороны, после 2022 года беспилотники воздушного, наземного и морского базирования получили широкое развитие. "В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена", – говорил Белоусов.

В среду Минобороны также показало эмблему новых войск. Она состоит из скрещенных стрел и меча с крылатой микросхемой со звездой в центре на фоне круглого красного щита. Символически это обозначает функциональное предназначение и способы деятельности военнослужащих, а также показывает статус формирования. Меч указывает на ударный характер беспилотников, стрелы на – высокоточность, а крылья – на среду его применения.

При этом на эмблеме имеется и изображение микросхемы, что вызвало критику со стороны некоторых экспертов. Тут можно возразить, что набор используемых знаков не может оставаться неизменным – в силу технического прогресса он неизбежно будет пополняться новыми символами. Так, в ХХ столетии военная геральдика пополнилась стилизованными изображениями танка, пропеллера, парашюта, электрического разряда.

Насколько ярким и узнаваемым является изображение микросхемы, и не было бы более уместным, например, изображение квадрокоптера, которое уже имеет место на неформальных шевронах операторов БПЛА, – вопрос дискуссионный, хотя уже и несколько запоздавший после утверждения эмблемы.

Следующим этапом является помещение малой эмблемы на щит, где его форма и цвет указывают на статус формирования – круглый щит демонстрирует, что это род войск, а его красный цвет с золотым кантом – на принадлежность к сухопутным войскам. Эмблема Вооруженных сил России в качестве надглавной фигуры, выполненная в золотом цвете, указывает на принадлежность к структурным подразделениям Министерства обороны.

Состоявшаяся демонстрация эмблемы является символическим подтверждением завершения процесса создания новых войск:

все равно как печать на подписанном документе. То есть это знаковое событие, подтверждающее, что развитие наших Вооруженных сил идет динамично, а военное руководство достаточно оперативно реагирует на новые вызовы.

"Производственные мощности России позволяют оснастить новые войска большим спектром техники. Все новые разработки будут попадать непосредственно в подразделения, к бойцам. Обратная связь от них быстро дойдет до предприятий, что позволит более оперативно вносить изменения в создаваемые нами модели", – отметил военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

Новая структура позволяет централизовать систему управления и "ввести единые стандарты для всех подразделений в вопросах снабжения и организации боевой подготовки". "Теперь мы можем собрать мощный беспилотный кулак, который способен пробить оборону ВСУ. Раньше такой возможности у нас не было", – полагает полковник в отставке.

По словам эксперта, численность войск беспилотных систем и их структуру определяет Генштаб. "Информация об этом засекречена по понятным причинам – на сегодняшний день раскрытие подобных сведений на руку противнику. Из открытых данных лишь следует, что штат уже сформирован, также назначено командование", – подчеркнул спикер.

"Полагаю, основной целью создания нового рода войск является повышение эффективности действий подразделений, занимающихся беспилотниками.

Вероятно, будут упорядочены вопросы, связанные с эксплуатацией БПЛА в войсках, уменьшена разнородность применяемых моделей. Это упростит подготовку персонала и улучшит ситуацию с техническим обслуживанием и ремонтом дронов", – добавляет Денис Федутинов, эксперт в области беспилотной авиации.

Собеседник предположил, что в новый род войск будут переведены военнослужащие, которые сейчас занимаются вопросами применения беспилотных систем. "Рост или снижение численности личного состава вряд ли будет зависеть от факта появления этих войск. Эти параметры должны определяться масштабами задач, которые должны быть решены Вооруженными силами России в текущий момент", – пояснил спикер.

По прогнозу Кнутова, будут создаваться и военные училища для подготовки офицеров для нового рода войск. "Также появятся специальные школы, где будут готовить операторов беспилотных систем", – добавил Кнутов. Однако, по словам Федутинова, в России уже ведется обучение операторов БПЛА.

"Для этого имеются структуры Министерства обороны России, такие как 924-й Центр беспилотной авиации в Коломне. Кроме того, некоторые компании промышленности, работающие в сфере создания беспилотных систем, также имеют собственные школы подготовки соответствующего персонала для их эксплуатации", – рассказал собеседник. Эксперты сходятся во мнении, что

главной проблемой на первое время может стать взаимодействие с другими родами войск.

"На сегодняшний день дроноводы входят в состав сухопутных подразделений, тесно взаимодействуют со штурмовиками. Но разделение на разные структуры, каждая из которых подчиняется своему командованию, может ослабить взаимодействие в ближайшей перспективе", – считает Кнутов.

Федутинов тоже ожидает, что "на первых порах, могут быть некоторые шероховатости в том, что касается организации взаимодействия". "Однако сложности эти не будет значительными и со временем будут сняты. Не стоит забывать о том, что этот род войск, как я уже отметил выше, формируется не с чистого листа и в его состав войдут военнослужащие, хорошо знакомые с беспилотной тематикой", – полагает специалист.

Андрей Резрчиков, Борис Джерелиевский