В Карелии упал самолёт Су-30, Минобороны РФ подтвердило катастрофу истребителя

В Республике Карелия, 13 ноября около 19:00 по московскому времени, при выполнении планового учебно-тренировочного полет произошла авиакатастрофа самолёта ВКС России. Информация подтверждается министерством обороны России.

В сообщении оборонного ведомства говорится о том, что упал самолёт Су-30.

Согласно предоставленной информации, полет выполнялся без боекомплекта. При этом падения истребителя произошло в безлюдной местности, что исключило гибель людей на земле. Однако экипаж самолёта погиб.

Место падение самолёта - Прионежский район Республики Карелия.

Глава региона Артур Парфенчиков:

Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения.

Район отмечен на карте:

Поступают сведения о формировании специальной комиссии, которая займётся расследованием авиационной катастрофы. Пока рассматриваются несколько версий, в том числе проблема технического характера. Что могло помешать членам экипажа «Сушки» катапультироваться, если управление самолётом было потеряно, - тот вопрос, который так же нуждается в ответе.