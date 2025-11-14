В Карелии упал самолёт Су-30, Минобороны РФ подтвердило катастрофу истребителя

Источник изображения: topwar.ru
В Республике Карелия, 13 ноября около 19:00 по московскому времени, при выполнении планового учебно-тренировочного полет произошла авиакатастрофа самолёта ВКС России. Информация подтверждается министерством обороны России.
В сообщении оборонного ведомства говорится о том, что упал самолёт Су-30.
Согласно предоставленной информации, полет выполнялся без боекомплекта. При этом падения истребителя произошло в безлюдной местности, что исключило гибель людей на земле. Однако экипаж самолёта погиб.
Место падение самолёта - Прионежский район Республики Карелия.
Глава региона Артур Парфенчиков:
Район отмечен на карте:
Поступают сведения о формировании специальной комиссии, которая займётся расследованием авиационной катастрофы. Пока рассматриваются несколько версий, в том числе проблема технического характера. Что могло помешать членам экипажа «Сушки» катапультироваться, если управление самолётом было потеряно, - тот вопрос, который так же нуждается в ответе.