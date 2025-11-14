Зеленский: выживание Украины зависит от финансовой помощи союзников (Bloomberg, США)

Зеленский: никто не заставляет ВСУ умирать за руины в Покровске

Украина не может противостоять России на поле боя без финансовой помощи европейских союзников, пишут колумнисты Bloomberg. В то же время денег у Запада становится все меньше и меньше — и Зеленский уже осторожно говорит, что умирать за Покровск боевиков ВСУ "никто не заставляет".

Оливер Крук (Oliver Crook), Дарина Краснолуцкая

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал союзников из ЕС преодолеть разногласия вокруг использования замороженных российских активов, заявив, что новое финансирование имеет решающее значение для разоренной казны Киева и позволит продолжить борьбу с Москвой.

“Я надеюсь, что с божьей помощью это решение будет принято, — сказал Зеленский в интервью Bloomberg поздно вечером в среду в Киеве. — В противном случае нам придется искать альтернативу, это вопрос нашего выживания. Вот почему нам это крайне необходимо. И я рассчитываю на партнеров”.

ЕС отложил до декабря принятие решения об использовании российских государственных активов для предоставления Украине кредитов на сумму 140 миллиардов евро (162 миллиарда долларов). Киев остро нуждается в новом финансировании к началу следующего года.

Россия тем временем медленно продвигается вперед на поле боя и атакует энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы подорвать ее экономику в преддверии зимы.

Российская спецоперация продолжается уже четвертый год, и правительство Зеленского решает проблемы, связанные с разрушенной экономикой и истощенными боевыми силами, в ходе самого серьезного в Европе конфликта со времен Второй мировой войны. После возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа Запад также начал постепенно отходить от безоговорочной поддержки Киева.

В связи с прекращением финансирования со стороны США правительства европейских стран пообещали нарастить помощь, чтобы отразить новый натиск Кремля.

В прошлом месяце Европейскому блоку не удалось сломить сопротивление Бельгии, которая владеет наибольшей долей российских средств и жаждет твердых гарантий, что она не будет в одиночку нести ответственность за потенциальные юридические риски. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил в субботу, что не поддержит изъятие кремлевских активов, “если эти средства пойдут на военную кампанию Украины”.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на прошлой неделе предупредил, что ЕС должен предоставить Украине “надежные” финансовые обязательства, чтобы обеспечить Киеву дальнейшую помощь от Международного валютного фонда. МВФ начал переговоры с Украиной о пакете помощи, который может составить восемь миллиардов долларов.

“Россия должна поплатиться за свои действия”, — сказал Зеленский. По его мнению, деньги из замороженных активов помогут Украине закупить больше средств ПВО у США и Европы и профинансировать выпуск беспилотников для ударов по российским целям.

“У нас дополнительных денег нет, так что это правильный путь”, — сказал украинский лидер.

Он предположил, что Трамп мог бы выслать европейским лидерам веский сигнал к действию, воспользовавшись миллиардами российских средств, замороженных в США.

У Трампа на руках “более пяти миллиардов долларов российских средств, и если он решит их потратить — это очень поможет”, — сказал Зеленский. Прошлые действия США, включая энергетические санкции, уже подталкивали “европейских партнеров к решительным шагам”, добавил он.

Украинский лидер сообщил, что Киев начал производить беспилотники-перехватчики совместно с США. “Это совместное американо-украинское производство, — сказал он. — Надеюсь, в будущем их у нас будет больше”.

“Психологическое запугивание”

Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин развернул целенаправленную кампанию запугивания Европы недавними вторжениями беспилотников и истребителей в воздушное пространство НАТО. По его словам, это привело к тому, что у лидеров континента отпало желание передавать Украине системы противовоздушной обороны.

“Думаю, он напугал их, это была его цель, и он ее достиг, — сказал Зеленский. — Вне всяких сомнений, это было психологическое запугивание”.

Он признал, что Украина столкнулась с “очень сложной” ситуацией в Покровске [Красноармейск] к востоку от Донецка. Российские войска пытаются взять город под контроль после нескольких месяцев ожесточенных боевых действий. Зеленский заверил, что любое решение о выводе войск должно приниматься военным командованием на местах.

“Никто не посылает людей на смерть ради развалин, — сказал он. — Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, чтобы они могли контролировать ситуацию. Или, наоборот, если это станет для нас слишком затратно, ведь самое важное для нас — это наши солдаты”.

По словам Зеленского, Россия стремится к победе в Покровске, чтобы убедить Трампа в том, что Украина должна отказаться от всего Донбасса, состоящего из Донецкой и Луганской областей, чтобы положить конец конфликту.

“Мы не можем оставить Восточную Украину. Никто этого не поймет, люди этого не поймут, — сказал он. — И главное, никто не даст вам гарантий, что, заняв тот или иной город, они не двинутся дальше. Сдерживающего фактора нет”.

Он утверждает, что российские войска “не так уж сильны” и поэтому бьют по энергетической системе Украины, чтобы вынудить Киев сдаться до весны.

“Они знают, что как только исчезнет энергетический фактор, других мощных факторов у них не останется”, — заявил украинский лидер.

На этой неделе украинские антикоррупционные ведомства объявили, что выявили “масштабные” махинации с расходами на оборону энергетического сектора. Зеленский пообещал поддержать всестороннее расследование постепенно разрастающегося коррупционного скандала, хотя он уже затронул украинскую элиту и даже коснулся его бывшего делового партнера.

“Самое главное — это приговоры для виновных, — сказал он. — У президента, чья страна находится в состоянии войны, не может быть друзей”.

Дипломатия с прицелом на мирное урегулирование застопорилось с тех пор, как Трамп провел с Путиным переговоры на высшем уровне на Аляске в августе. От намерений провести с Путиным второй саммит, на этот раз в Будапеште, он отказался после того, как США заключили, что Россия не собирается отказаться от своих максималистских требований на переговорах.

Украина же остается “открытой для переговоров с русскими”, чтобы достичь прекращения огня, к которому стремится Трамп.

“Если они действительно хотят прекратить боевые действия или готовы это сделать, тогда нужно переходить на дипломатические рельсы. И, опять же, именно поэтому я и сказал президенту Трампу, что я открыт”, — подчеркнул Зеленский.

“Они не уважают закон, но США и президента Трампа они по-настоящему уважают, — сказал Зеленский о России. — Я действительно считаю, что президент Трамп может усадить Путина за стол переговоров. И именно поэтому это очень важно”.

Статья написана при участии Олеси Сафроновой, Владимира Вербяного и Энтони Хэлпина