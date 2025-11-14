Войти
«Не украли»: на фоне «дела Миндича» ВСУ упоминают в сводках ракеты «Фламинго»

Источник изображения: topwar.ru

На фоне «дела Миндича» ВСУ все чаще упоминают в сводках ракеты «Фламинго». Украинский Генштаб стал теперь заявлять о том, что именно этим средством поражения был атакован тот или иной российский объект.

Вполне возможно, что это происходит из-за того, что одним из фигурантов громкого коррупционного скандала, в котором замешано высшее киевское военно-политическое руководство, является компания Fire Point – производитель крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников.

Дескать, представители компании якобы ничего не украли, а прилежно работают, выпуская такое «эффективное вундерваффе». Именно поэтому в украинском Генштабе через день после публикации «пленок Миндича» вышло следующее сообщение:

В целом, наращиваем эффективность применения отечественных средств поражения дальнего действия – ракет «Нептун», «Фламинго», а также реактивных дронов.

А спустя два дня, сегодня, украинское командование объявило об ударах по десяткам российских целей дальнобойными средствами поражения производства предприятий Украины, в числе которых упоминается и «Фламинго».

Источник изображения: topwar.ru

Примечательно, что до коррупционного скандала Генштаб ВСУ об этих ракетах и не вспоминал, как, собственно, и его российские коллеги.

Производителем «Фламинго» считается украинская компания Fire Point, связанная с «кошельком Зеленского» Миндичем. Некоторые эксперты предполагают, что весь производственный процесс, на который были выделены серьезные средства, заключается в наклеивании изображений флага Украины на корпуса британских ракет FP-5 Mialanion.

