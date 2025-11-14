Войти
Рособоронэкспорт отметил интерес военных АТР испытанным в боевых условиях оружием

Посетители у стенда АО "Рособоронэкспорт"
Посетители у стенда АО "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В компании подчеркнули, что среди преимуществ российской военной техники и вооружения является высокая степень ее импортозамещенности и независимости от поставок комплектующих из других стран

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Партнеры России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) особое внимание уделяют образцам продукции военного назначения, подтвердившим свои характеристики в боевых условиях. Об этом сообщили ТАСС в компании "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех), которая участвует в международной выставке по обороне и безопасности Defense & Security 2025, проходящей в Таиланде с 10 по 13 ноября.

"В рамках деловой программы выставки делегация компании провела встречи с командованием различных видов королевских вооруженных сил Таиланда, а также военными делегациями основных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе переговоров представители Рособоронэкспорта отметили высокий интерес заказчиков к российской продукции военного назначения. Особое внимание было уделено образцам, подтвердившим свои характеристики в реальных боевых условиях", - рассказали в компании.

Там отметили, что партнеров также заинтересовали предложения компании по проектам в области технологического сотрудничества, которые предлагаются российской стороной в рамках тренда мирового рынка по развитию национальной оборонной промышленности.

В "Рособоронэкспорте" подчеркнули, что среди преимуществ российской военной техники и вооружения является высокая степень ее импортозамещенности и независимости от поставок комплектующих из других стран.

В компании-спецэкспортере сообщили, что на российской экспозиции на выставке свою продукцию представил "Специальный технологический центр" - разработчик и производитель БПЛА и систем противодействия им. Впервые со своим стендом на оборонной выставке за пределами России принимает участие Компания Lobaev Arms, которая представила линейку высокоточных винтовок собственного производства. В области средств безопасности отечественными компаниями были продемонстрированы системы обнаружения токсичных, химически опасных, взрывчатых и наркотических веществ, успешно применяемые на объектах транспортной и критической инфраструктуры. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таиланд
Компании
РОЭ
Проекты
БПЛА
