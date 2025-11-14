Поможем завесой, прикроем огнём

Войска радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации постоянно развиваются и совершенствуются.

13 ноября – День войск РХБЗ

С началом специальной военной операции военнослужащие решают сложные и ответственные задачи на всех направлениях, демонстрируют неизменный профессионализм, высокую боевую выучку, образцово исполняют воинский долг. О том, как полученный опыт СВО внедряется в обучение будущих офицеров, какая новая техника поступает в подразделения, а также как используются робототехнические комплексы и БпЛА, – в интервью начальника войск РХБ защиты Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-майора Алексея Ртищева.

– Алексей Викторович, какие новые разработки с учётом опыта СВО ведутся в интересах войск РХБ защиты?

– Анализ опыта проведения специальной военной операции выявил ряд вопросов, особенно в части снижения заметности войск и необходимости увеличения дальности стрельбы тяжёлых огнемётных систем.

В этой связи в настоящее время научно-исследовательскими организациями войск РХБ защиты совместно с предприятиями промышленности проводится разработка новых составов для постановки аэрозольных завес, эффективных не только в видимом, но и в других диапазонах спектра электромагнитного излучения.

С началом специальной военной операции предприятиями оборонно-промышленного комплекса активно ведутся работы по увеличению дальности стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами тяжёлых огнемётных систем.

Кроме того, в ходе специальной военной операции признана высокая эффективность использования беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов для решения различных задач, в том числе задач РХБ защиты.

Так, в настоящее время в интересах войск ведутся разработки наземных робототехнических комплексов, предназначенных для постановки аэрозольных завес, ведения радиационной, химической и биологической разведки и отбора проб, а также нанесения огневого поражения противнику с использованием огнемётных средств.

Предприятия промышленности при участии специалистов войск РХБ защиты разрабатывают новые боеприпасы и боевые части для дронов-камикадзе. Многие образцы, которые успешно прошли апробацию в зоне СВО, эффективно применяются нашими подразделениями. И таких примеров очень много, и также много ещё необходимо сделать.

– Как используются возможности робототехнических комплексов, БпЛА в интересах решения задач, возложенных на войска РХБ защиты? Расскажите об этом поподробнее.

– Отдельно хочется отметить широкое распространение и применение в специальной военной операции беспилотных летательных аппаратов, которые активно внедряются для ведения РХБ разведки и постановки аэрозольных завес. Помимо БпЛа все более массово начинаем применять наземные робототехнические комплексы и морские (водные) безэкипажные платформы.

Как наземные, так и морские, они эффективно показали себя при выполнении задач в боевой обстановке. Можно с уверенностью сказать, что подразделениями беспилотных систем войск РХБ защиты вносится существенный вклад в огневое поражение противника, а применение средств аэрозольной маскировки с помощью БпЛА и наземных робототехнических комплексов является перспективным направлением, позволяющим повысить объём и эффективность выполнения задачи по снижению заметности войск и объектов.

Важно отметить, что с учётом опыта СВО выработаны новые способы выполнения задач РХБ защиты. Параллельно с этим совершенствуется и наращивается научный потенциал, развиваются объекты учебно-материальной, лабораторно-экспериментальной и испытательной базы с учётом боевого опыта, приобретённого в ходе специальной военной операции.

– Продолжают ли на Запорожской АЭС выполнять задачи военнослужащие войск РХБ защиты? Что показывает мониторинг обстановки? Как часто станция подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, чем чреваты такие провокационные действия?

– Подразделения войск РХБЗ выполняют задачи на ядерном объекте на постоянной основе. На станции в готовности к ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций находится наш сводный отряд. Помимо основных задач, совместно с представителями МАГАТЭ он осуществляет мониторинг радиационной обстановки на территории станции. Наши специалисты проводят отбор и анализ проб почвы и воды как на территории станции, так и на социально значимых объектах города Энергодара.

Мониторинг обстановки производится круглосуточно, по данным мониторинга, радиационный фон соответствует естественным значениям, химически и биологически опасные факторы не выявлены.

Подразделения регулярно проводят тренировки и в полном объёме готовы к немедленному реагированию и локализации возможных аварийных ситуаций.

Следует отметить, что со стороны вооружённых сил Украины наблюдается значительный рост количества атак по объектам станции и городу Энергодару.

Ведутся систематические целенаправленные атаки по зданию учебно-тренировочного центра, которое является частью ЗАЭС. Это сознательное создание угроз персоналу и критической инфраструктуре станции. После удара ВСУ по Днепровской высоковольтной линии станция была вынуждена перейти на питание от дизель-генераторных установок. Такие действия неприемлемы и подлежат, безусловно, международному осуждению.

– Какая новая техника поступает в войска РХБЗ?

– За последнее время поступило более 20 новых образцов вооружения и средств защиты, такие как тяжёлая огнемётная система ТОС-2 («Тосочка»), машины РХБ разведки нового поколения РХМ-8, -9 и -10, авторазливочная станция АРС-16, подвижная ремонтная мастерская ПМ РХБЗ-5 и многие другие.

По результатам их эксплуатации военнослужащими даны положительные отзывы. Специальное оборудование этих машин обеспечивает выполнение многих функций в автоматическом режиме, что существенно облегчает работу экипажей при выполнении задач.

Оснащение воинских подразделений и частей современными образцами вооружения и средств РХБ защиты значительно повышает эффективность применения войск, в том числе в ходе специальной военной операции. Мы будем продолжать наращивать усилия по модернизации вооружения и военной техники.

Среди воинских частей и соединений войск РХБ защиты за массовый героизм и отвагу, проявленные при защите Отечества, пять полков и четыре бригады стали гвардейскими, две бригады награждены орденом Жукова

– Алексей Викторович, как организована подготовка и переподготовка личного состава с учётом особенностей СВО? Что уже внедрено в учебный процесс будущих офицеров, а что планируется в ближайшее время? Расскажите об открытии саратовского училища, его материально-технической базе, преподавательском составе, каким специальностям в нём обучают и кого продолжат готовить в военной академии в Костроме.

– Для подготовки военнослужащих по специальности для войск РХБ защиты имеется свой межвидовой учебный центр и полигон. В ходе специальной военной операции из специалистов войск ярче всех проявили себя боевые подразделения реактивных пехотных огнемётов, тяжёлых огнемётных систем и подразделения беспилотных средств.

Хочу отметить, что в межвидовом учебном центре проходят обучение военнослужащие не только воинских частей войск РХБ защиты непосредственного подчинения, но и личный состав военных округов, видов ВС и родов войск.

С изменением тактики ведения боевых действий в межвидовом учебном центре сформировано учебное подразделение для подготовки операторов по управлению беспилотными системами, в том числе беспилотными летательными аппаратами стабилизируемого и нестабилизируемого типа, а также робототехническими комплексами.

С начала СВО в интересах всех группировок войск и военных округов в учебном центре прошли обучение по специальности оператора беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов более 1500 военнослужащих.

Подготовка будущих офицеров и слушателей проводится на базе Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

Весь профессорско-преподавательский состав этого учебного заведения имеет боевой опыт специальной военной операции, который успешно передаётся будущим офицерам.

В ходе обучения курсанты получают практические навыки стрельбы и управления огнём из тяжёлых огнемётных систем, таких как «Тосочка» и «Солнцепёк» с увеличенным лимитом боеприпасов. Каждый курсант в ходе обучения получает навыки стрельбы из всех видов реактивных пехотных огнемётов и лёгких пехотных огнемётов, а также выполнения упражнений в армейской тактической стрельбе.

По завершении обучения в военной академии военнослужащие получают водительское удостоверение категорий В, С, навыки вождения мотоцикла, квадрацикла и такой боевой техники, как танки и бронетранспортёры.

Каждый выпускник вуза имеет твёрдые навыки применения беспилотных летательных аппаратов, а также робототехнических комплексов.

В 2025 году на основании указаний министра обороны Российской Федерации в штате военной академии создана кафедра беспилотных систем, которая готовит специалистов войск для ведения воздушной РХБ разведки, постановки аэрозольных завес и контроля качества выполнения боевых и специальных задач.

30 августа 2025 года состоялось торжественное открытие Саратовского высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты имени Героя России, Героя Труда Российской Федерации генерал-лейтенанта И.А. Кириллова с вручением Боевого знамени.

С началом нового учебного года более 100 молодых ребят в Саратове надели курсантские погоны и приступили к обучению по трём специальностям: «Технология материалов и покрытий», «Химическая технология органических веществ», «Эксплуатация и технология средств биологической защиты».

Хочу отметить, что училище оснащено новейшим оборудованием, вооружением, военной и специальной техникой, учебно-тренировочными и мультимедийными средствами, а также лабораторным оборудованием с возможностью проводить инструментальный анализ.

– Расскажите о самых ярких подвигах военнослужащих войск РХБ защиты, наиболее отличившихся подразделениях, удостоенных почётного наименования гвардейских.

– Всего в ходе СВО в войсках РХБ защиты награждены более 5000 человек, из них государственными наградами – более 2500 военнослужащих.

За особые отличия в специальной военной операции высокого звания Героя Российской Федерации удостоены шесть офицеров войск.

Во-первых, это Герой Российской Федерации, Герой Труда Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, под руководством которого разработана и зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданы и приняты на вооружение современные образцы вооружения и военной техники.

Весомый вклад в развитие успеха специальной военной операции внесли Герои Российской Федерации – наши командиры огнемётных подразделений гвардии майор Сергей Бачериков, капитаны Андрей Соловьёв и Владислав Журавлёв, старший лейтенант Виталий Беликов. В результате их грамотных действий, смелости, решительности и мужества уничтожено большое количество военной техники и живой силы противника. Они активно принимали участие в освобождении населённых пунктов, рискуя жизнью, спасли жизнь военнослужащим и мирному населению.

Кроме того, звания Героя удостоен ещё один выпускник Военной академии РХБ защиты – гвардии капитан Владислав Ващелин, выполняющий боевые задачи в должности командира мотострелкового батальона.

Эти военнослужащие являются примером мужества, самоотверженности и героизма для военнослужащих и подрастающего поколения.

Кроме того, четверо офицеров за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, удостоены трёх орденов Мужества.

Среди воинских частей и соединений войск РХБ защиты за массовый героизм и отвагу, проявленные при защите Отечества, пять полков и четыре бригады стали гвардейскими, две бригады награждены орденом Жукова.

Главным критерием оценки войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации является эффективность выполнения поставленных задач, которая достигается теоретической и практической подготовкой личного состава, готовностью вооружения и военной техники, созданием условий для успешного выполнения этих задач, а измеряется спасенными жизнями и достижением победы.

