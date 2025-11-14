Войти
ЦАМТО

Компания XTEND поставит Минобороны США FPV-БЛА для ближнего боя

558
0
0
Протестировано новое подразделение армии США
Протестировано новое подразделение армии США.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 13 ноября. Компания XTEND Reality Inc. (американское подразделение израильской XTEND DEFENSE) объявила о подписании "многомиллионного" контракта на разработку и поставку МО США доступных модульных комплектов FPV-БЛА для ближнего боя (ACQME-DK).

Контракт подписан с Директоратом боевых возможностей и инноваций Офиса помощника военного министра США по специальным операциям / конфликтам низкой интенсивности (SO/LIC).

Контракт предусматривает оперативную поставку комплектов БЛА одноразового применения нового поколения с искусственным интеллектом, а также обучение небольших тактических групп Министерства войны США.

Комплекты ACQME-DK специально разработаны для повышения поражающей способности и точности ударов БЛА и живучести операторов, ведущих боевые действия на сложной местности, в том числе в городских условиях.

XTEND будет обеспечивать производство, поставку и техническое обслуживание БЛА, поставку запасных частей и обучение личного состава на предприятии в Тампе (шт.Флорида).

XTEND считает автономные действия в составе роя центральным элементом современной доктрины боевых действий, позволяя взаимодействующим между собой БЛА выполнять сложные задачи в тактической глубине обороны противника. Компания заявляет, что дистанционно управляемые рои БЛА обеспечат точное поражение целей в оспариваемых районах и живучесть личного состава.

Основной акцент в системе делается на дешевых барражирующих боеприпасах одноразового применения, обеспечивающих высокую поражающую способность и снижающих когнитивную нагрузку на оператора. Среди ключевых инноваций – электронное устройство предохранения и постановки на боевой взвод (ESAD), отказоустойчивая система связи, сочетающая оптоволоконный кабель и защищенный радиоканал, модульные БЛА вертикального взлета и посадки с комплектами боевых частей, а также разработанные с учетом практического опыта применения алгоритмы поведения ИИ.

Как заявил соучредитель и главный исполнительный директор XTEND Авив Шапира, это первая в мире система, позволяющая одному оператору дистанционно с нулевой задержкой управлять роями тактических БЛА с искусственным интеллектом, используя надежную систему связи (оптоволокно + радиочастота). Компания подчеркнула, что система проверена в боевых условиях после развертывания в пяти зонах боевых действий.

XTEND охарактеризовала полученный заказ как подтверждение своего лидерства на рынке одноразовых систем поражения, и поддержки заказчиками концепции с двумя каналами связи. Компания заявила, что более 10 тыс. систем ее производства были поставлены в 32 страны, а программа ACQME-DK позволит применять их в операциях на сложной местности и в ближнем бою.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 15:25
  • 11465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 13:19
  • 4
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 14.11 00:08
  • 2
Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал
  • 13.11 19:49
  • 0
Вот интересно - какие планы у Запада (и у евреев) на б. Украину?
  • 13.11 17:55
  • 0
Комментарий к ""Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)"
  • 13.11 15:38
  • 1
"Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"