Компания XTEND поставит Минобороны США FPV-БЛА для ближнего боя

ЦАМТО, 13 ноября. Компания XTEND Reality Inc. (американское подразделение израильской XTEND DEFENSE) объявила о подписании "многомиллионного" контракта на разработку и поставку МО США доступных модульных комплектов FPV-БЛА для ближнего боя (ACQME-DK).

Контракт подписан с Директоратом боевых возможностей и инноваций Офиса помощника военного министра США по специальным операциям / конфликтам низкой интенсивности (SO/LIC).

Контракт предусматривает оперативную поставку комплектов БЛА одноразового применения нового поколения с искусственным интеллектом, а также обучение небольших тактических групп Министерства войны США.

Комплекты ACQME-DK специально разработаны для повышения поражающей способности и точности ударов БЛА и живучести операторов, ведущих боевые действия на сложной местности, в том числе в городских условиях.

XTEND будет обеспечивать производство, поставку и техническое обслуживание БЛА, поставку запасных частей и обучение личного состава на предприятии в Тампе (шт.Флорида).

XTEND считает автономные действия в составе роя центральным элементом современной доктрины боевых действий, позволяя взаимодействующим между собой БЛА выполнять сложные задачи в тактической глубине обороны противника. Компания заявляет, что дистанционно управляемые рои БЛА обеспечат точное поражение целей в оспариваемых районах и живучесть личного состава.

Основной акцент в системе делается на дешевых барражирующих боеприпасах одноразового применения, обеспечивающих высокую поражающую способность и снижающих когнитивную нагрузку на оператора. Среди ключевых инноваций – электронное устройство предохранения и постановки на боевой взвод (ESAD), отказоустойчивая система связи, сочетающая оптоволоконный кабель и защищенный радиоканал, модульные БЛА вертикального взлета и посадки с комплектами боевых частей, а также разработанные с учетом практического опыта применения алгоритмы поведения ИИ.

Как заявил соучредитель и главный исполнительный директор XTEND Авив Шапира, это первая в мире система, позволяющая одному оператору дистанционно с нулевой задержкой управлять роями тактических БЛА с искусственным интеллектом, используя надежную систему связи (оптоволокно + радиочастота). Компания подчеркнула, что система проверена в боевых условиях после развертывания в пяти зонах боевых действий.

XTEND охарактеризовала полученный заказ как подтверждение своего лидерства на рынке одноразовых систем поражения, и поддержки заказчиками концепции с двумя каналами связи. Компания заявила, что более 10 тыс. систем ее производства были поставлены в 32 страны, а программа ACQME-DK позволит применять их в операциях на сложной местности и в ближнем бою.