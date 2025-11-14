Войти
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным

Источник изображения: topwar.ru

Китай строит свой новый авианосец, который с большой долей вероятности станет первым атомным. Строительство военного корабля, который условно называется Type 004, идет в Даляне на северо-востоке страны.

Об этом рассуждает в своей статье обозреватель американского журнала The War Zone Томас Ньюдик, ссылаясь на снимки с места постройки, опубликованные в сети пользователями из Китая.

Всего несколько дней назад на воду был спущен третий китайский авианосец «Фуцзянь», а теперь в сети появились снимки с места строительства четвертого. Автор статьи, изучив фото, пришел к выводу, что в конструкции корабля будет присутствовать ядерный реактор. Он отмечает схожесть строящегося корпуса с конструкцией атомных авианосцев ВМС США.

Ньюдик пишет:

Конечно, эта конструкция в целом похожа на ту, что используется на американских атомных авианосцах, и существует общее мнение, что то, что мы здесь видим, связано с будущей установкой ядерного реактора.

Автор заметил на снимках защитную конструкцию реактора, которая является ключевым элементом ядерной силовой установки. При этом он не исключает варианта, что его выводы ошибочны, и строящийся объект вовсе не будущий боевой корабль, а какой-либо испытательный модуль.

Источник изображения: topwar.ru

Впрочем, СМИ США отмечает значительную схожесть Type 004 с американским авианосцем класса Ford или с перспективным французским аналогом. Оба эти корабля имеют ядерные силовые установки.

