Le Monde: Финляндия – единственная страна Европы, готовая к войне

Источник изображения: topwar.ru

Le Monde назвала Финляндию единственной страной Европы, готовой к возможной войне. Об этом пишет обозреватель Сильви Кауфманн, отмечая, что противостояние между Россией и НАТО сегодня перестало быть «абстрактной угрозой» и все чаще рассматривается европейскими штабами как реалистичный сценарий.

По мнению автора, только Финляндия сохранила систему всеобщей обороны и инфраструктуру, позволяющую быстро мобилизоваться в случае кризиса. Второе место она отводит Польше, где власти уже официально рекомендуют гражданам готовить тревожные рюкзаки с водой, фонариками, батарейками, радиоприемниками и наличными.

Кауфманн считает, что восприятие угроз в Варшаве и Таллине «естественно выше», чем в южных странах ЕС, однако в целом политический климат в Европе заметно изменился. В публикации приводятся слова начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона о необходимости готовиться к возможному столкновению в ближайшие три-четыре года.

На этой неделе президент Сербии Александр Вучич также заявил, что европейские страны активно готовятся к возможному конфликту с Россией. В Кремле на это ответили, что Москва не планирует атаковать государства ЕС или НАТО, а разговоры об угрозе используются европейскими столицами для оправдания растущих военных расходов на Украину.