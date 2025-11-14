Войти
США ввели санкции против Украины

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images.

Минфин США ввел санкции против украинских оборонных компаний

США ввели санкции против украинских оборонных компаний, замеченных в поставках комплектующих для производства иранских ракет Ababil и беспилотников Shahed. Об этом сообщает Минфин Соединенных Штатов.

В перечень украинских компаний, попавших под ограничения, вошли GK Imperativ Ukraina LLC (Харьков) и Ekofera LLC (Киев и Харьков). По данным Минфина США, иранская сторона использовала данные компании-прокладки для закупки на Украине и поставок иранскому авиационному предприятию HESA аэрокосмических материалов, включая авиагоризонты, магнитометры, двигатели и компоненты генераторов.

Министерство уточняет, что санкции введены на основании исполнительного указа 13382, который касается лиц, распространяющих оружие массового уничтожения, и их сторонников, за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки HESA.

Минфин США отмечает, что украинские компании были частью транснациональной сети закупок техники для ракет и беспилотников Ирана, куда также вошли предприятия из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Китая, Гонконга, Индии и Германии, которые тоже попали под санкционные ограничения.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками к Тимуру Миндичу, одному из друзей и бывших бизнес-партнеров президента страны Владимира Зеленского. Как пишет издание Politico, скандалы вокруг коррупции могут обернуться для Украины проблемами в вопросах поддержки со стороны Запада.

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Иран
Китай
ОАЭ
США
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
