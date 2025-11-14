Войти
Известия.ru

ВС РФ получили партию «Солнцепеков» с дополнительной защитой от дронов

566
0
+1
ТОС-1А «Солнцепек»
ТОС-1А «Солнцепек».
Источник изображения: Ростех

«Уралвагонзавод» передал в ВС РФ партию «Солнцепеков» с новой броней

Входящий в состав российской госкорпорации «Ростех» концерн «Уралвагонзавод» передал Вооруженным силам (ВС) России партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с дополнительной защитой от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе предприятия.

«Машины получили модернизированный комплекс защиты от БПЛА, разработанный с учетом опыта боевого применения», — написали в Telegram-канале «Уралвагонзавода».

Заместитель генерального директора по спецтехнике концерна Дмитрий Семизоров отметил, что инженеры и конструкторы постоянно совершенствуют «Солнцепек», повышая его эффективность в условиях возникающих современных угроз.

Ранее, 7 ноября, холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», поставил ВС РФ очередные партии ракет для противотанковых комплексов «Корнет» и высокоточных артиллерийских снарядов «Краснополь-М2». Отмечалось, что «Корнет» предназначен для поражения современных танков, включая технику с динамической защитой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Корнет
Краснополь
Солнцепёк
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 15:25
  • 11465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 13:19
  • 4
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 14.11 00:08
  • 2
Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал
  • 13.11 19:49
  • 0
Вот интересно - какие планы у Запада (и у евреев) на б. Украину?
  • 13.11 17:55
  • 0
Комментарий к ""Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)"
  • 13.11 15:38
  • 1
"Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"