ВС РФ получили партию «Солнцепеков» с дополнительной защитой от дронов

«Уралвагонзавод» передал в ВС РФ партию «Солнцепеков» с новой броней

Входящий в состав российской госкорпорации «Ростех» концерн «Уралвагонзавод» передал Вооруженным силам (ВС) России партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с дополнительной защитой от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе предприятия.

«Машины получили модернизированный комплекс защиты от БПЛА, разработанный с учетом опыта боевого применения», — написали в Telegram-канале «Уралвагонзавода».

Заместитель генерального директора по спецтехнике концерна Дмитрий Семизоров отметил, что инженеры и конструкторы постоянно совершенствуют «Солнцепек», повышая его эффективность в условиях возникающих современных угроз.

Ранее, 7 ноября, холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», поставил ВС РФ очередные партии ракет для противотанковых комплексов «Корнет» и высокоточных артиллерийских снарядов «Краснополь-М2». Отмечалось, что «Корнет» предназначен для поражения современных танков, включая технику с динамической защитой.