Источник изображения: topwar.ru

Власти Германии всеми силами стремятся возродить военное лидерство в Европе. С этой целью правительство Мерца и правящая коалиция СДПГ и блока ХДС/ХСС в бундестаге (парламент ФРГ) увеличивают оборонные расходы, невзирая на проблемы в экономике и все большее падение уровня жизни немцев, как и катастрофический рейтинг главы кабмина.

Для решения одной из главных проблем бундесвера (ВС ФРГ) в части дальнейшей милитаризации государства, связанной с нежеланием большинства граждан ФРГ идти на военную службу добровольно, Берлин готов возродить обязательный призыв в армию. Он был отменен в ФРГ в 2011 году, с этого момента страна перешла на контрактную форму службы.

И вот правящая коалиция бундестага после нескольких месяцев дискуссий нашла решение этой проблемы. Немецкие СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что депутаты достигли соглашения о возвращении обязательной военной службы, пока что в урезанной форме.

Согласно пока еще не принятому проекту закона, в случае его вступления в силу все граждане ФРГ мужского пола, достигшие 18 лет, будут проходить медицинскую комиссию с обязательной постановкой на воинский учет. В случае нехватки добровольцев в Вооруженные силы будут призывать по жребию.

Источник изображения: topwar.ru

Это решение отменяет ранее обсуждавшуюся схему двойной жеребьевки, когда случайный отбор определял сначала тех, кто пойдет на медкомиссию, а потом — кто пойдет служить. Теперь комиссию должны будут пройти все молодые немцы. Признанные годными к военной службе «сыграют в лотерею» и при недостаточном наборе добровольцев-контрактников в бундесвер будут призваны в обязательном порядке. Женщины могут сделать это добровольно.

Помимо этого, правящая коалиция установила целевые показатели по увеличению численности личного состава Вооруженных сил Германии. В проекте закона прописан механизм, согласно которому бундестаг может санкционировать проведение обязательного призыва по жребию в зависимости от текущих потребностей армии.

Предусматривается, что численность Вооруженных сил Германии в соответствии с ее обязательствами перед НАТО должна увеличиться примерно на 80 тысяч — до 260 тысяч военнослужащих. Кроме того, планируется набрать еще 200 000 резервистов.

Уже сегодня на специальных заседаниях бундестага должны собраться парламентские фракции, чтобы дать свое одобрение достигнутым соглашениям. Если закон будет оперативно принят, то новые правила вступят в силу в начале следующего года.

Все вышеописанное, естественно, мотивируется властями ФРГ под предлогом подготовки к «войне с Россией». Короткая память оказалась у немцев в историческом масштабе. Понадобилось всего 80 лет, чтобы полностью забыть май 1945 года.