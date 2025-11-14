ВС Азербайджана продемонстрировали на параде новые системы вооружения

Боевые машины впервые продемонстрированного Азербайджаном израильского мультикалиберного ракетного комплекса Elbit Systems PULS на военном параде в Баку в честь пятой годовщины победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, 08.11.2025.

ЦАМТО, 13 ноября. На проведенном 8 ноября военном параде, посвященном 5-й годовщине победы во Второй Карабахской войне, ВС Азербайджана продемонстрировали несколько новых систем вооружения, включая ракетные комплексы и средства ПВО.

Так, по сообщению Jane's Defence Weekly, комментирующий парад ведущий сообщил, что недавно на вооружение ВС Азербайджана поступила производимая израильской компанией Elbit Systems 370-мм оперативно-тактическая ракета Predator Hawk с дальностью стрельбы 300 км. Пуск данных ракет осуществляется мультикалиберными реактивными системами залпового огня PULS (Precise & Universal Launching System) на шасси Tatra, продемонстрированными на параде в нескольких вариантах.

Ранее на вооружение ВС Азербайджана уже были приняты разработанные Elbit Systems РСЗО на шасси КАМАЗ, вооруженные реактивными боеприпасами Accular и 306-мм тактическими ракетами Extra.

Комментатор также намекнул, что Азербайджан приобрел версию PULS с барражирующим боеприпасом "СкайСтрайкер".

Кроме того, было заявлено о недавнем приобретении барражирующих боеприпасов Hero-120 производства израильской компании UVision. Шесть пусковых установок данных систем были показаны на двух автомобилях Iveco 4х4.

В ходе репортажа телекомментатор сообщил о заказе новой крылатой ракеты "Айс Брейкер" (Ice Breaker) израильской компании Rafael Advanced Defense Systems, которая перевозилась в кузове грузовика. Публично продемонстрированный боеприпас, вероятно, являлся макетом, поскольку у него отсутствовал воздухозаборник.

В 2021 году компания Rafael представила противокорабельную ракету "Си Брейкер" как средство поражения большой дальности, которое может применяться в сложных условиях прибрежной зоны. В 2022 году было объявлено о разработке "Айс Брейкер", представляющей собой боеприпас воздушного базирования, позволяющий поражать наземные и надводные цели на дальностях до 300 км.

В настоящее время Rafael заявляет, что пуск "Айс Брейкер" может осуществляться с наземных транспортных средств или небольших морских судов, а также самолетов. За ракетой на параде следовала трехконтейнерная пусковая установка, что свидетельствует о выборе Азербайджаном варианта наземного базирования.

Среди новых артиллерийских систем, представленных на параде, следует выделить 155-мм самоходную гаубицу Nora-B52 NG сербского производства и чешскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку DITA.

Кроме того, была подтверждена покупка Азербайджаном как минимум одного зенитного ракетного комплекса дальнего действия HQ-9BE китайского производства. В парадной колонне были продемонстрированы две транспортно-пусковые установки с ЗУР. HQ-9, также известный как FD-2000, является китайским вариантом российской ЗРС С-300. Закупив комплекс, Азербайджан присоединился к Пакистану, Туркменистану и Узбекистану, которые приобрели его ранее. При этом, Азербайджан также является единственным подтвержденным экспортным заказчиком ЗРК "Барак-8" (в азербайджанских СМИ идентифицирован как Ildirim-8) производства израильской Israel Aerospace Industries.

На параде также были показаны три самоходные огневые установки и машина управления из состава ЗРК "Бук-МБ2К" производства белорусской компании "ОКБ ТСП".

Кроме того, ВС Азербайджана на параде впервые продемонстрировали многофункциональный мобильный зенитный комплекс "Викинг" национальной разработки, за которым следовали модернизированные ЗСУ-23-4. Новый комплекс на бронированном шасси Tatra 6х6 оснащен башней, вооруженной автоматической пушкой, управляемыми ракетами и 12,7-мм пулеметом. Комментатор отметил, что комплекс был недавно принят на вооружение, хотя визуально некоторые его элементы напоминали макеты.

В составе возглавлявшей парад группы ССО прошли легкие внедорожники Vasaq ("Рысь" по-азербайджански) с колесной формулой 4х4, которые комментатор также причислил к недавно принятой на вооружение продукции национального производства.

Vasaq, вероятно, представляет собой патрульную машину, представленную в июле азербайджанской компанией ITX-Motors на выставке IDEF в Стамбуле. Как известно, она создана на базе южнокорейского легкого тактического автомобиля Kia KLTV и все еще проходит испытания.

По информации комментатора, недавно также были приняты на вооружение бронемашины "Кобра-2" турецкой Otokar в версии санитарной машины.

Еще одной ранее не демонстрировавшейся на параде системой турецкого производства стал необитаемый надводный аппарат "Кайра" (Kayra), который комментатор причислил к классу "камикадзе". Внешне он напоминает необитаемый аппарат, сфотографированный на предприятии турецкой компании Dearsan в ходе ее посещения делегацией ВМС Катара в декабре 2024 года.