Войти
ИноСМИ

Польско-украинские отношения. Навроцкий рассказал, чего он ожидает (Interia, Польша)

571
0
0
Президент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Interia: Навроцкий отказался ставить интересы Украины выше польских

Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Варшава не будет ставить национальные интересы Украины выше собственных, сообщает Interia. Теперь условия будет ставить Варшава, а не Киев. Президент рассказал о своих приоритетах при выстраивании отношений с Украиной.

Давид Шчибровский (Dawid Szczyrbowski)

В интервью телеканалу wPolsce24 президент Навроцкий рассказал о своих приоритетах при выстраивании отношений с Украиной.

Кароль Навроцкий отметил, что эти отношения должны быть партнерскими, а его предложения, включенные в президентский проект поправки к закону о помощи гражданам Украины, являются "попыткой найти в них симметрию".

Польша — Украина. Кароль Навроцкий о "реалистичности" отношений

Президент заверил, что не изменил своего мнения относительно ответственности России за конфликт на Украине, но, по его словам, не в интересах Польши "гарантировать выполнение всех требований Украины, игнорируя при этом сигналы польского общественного мнения".

"Я пытаюсь наладить наши контакты с Украиной", — сказал президент. "Мы по-прежнему готовы ей помочь, но при этом мы не можем быть заложниками отношений с каким-либо государством мира", — добавил он.

На вопрос о том, состоится ли его встреча с Владимиром Зеленским, Навроцкий ответил, что "рано или поздно" это произойдет.

По его словам, визит Зеленского в Варшаву был бы хорошей возможностью для того, чтобы встретиться с украинцами, живущими в Польше, а также "обсудить вопросы, которые очень важны для поляков, и начать процесс эксгумации на Волыни".

Зеленский приедет в Варшаву? Президентский дворец ставит условия

Администрация польского президента и украинская сторона насчет возможной встречи президентов транслируют противоречивые сигналы.

Посол Украины в Варшаве Василий Боднар считает, что Кароль Навроцкий как новоизбранный глава государства первым должен приехать в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. Он назвал это "нормальной дипломатической практикой".

Агентство "Укринформ" процитировало слова главы Бюро международной политики польского Президентского дворца Марчина Пшидача (Marcin Przydacz), который сказал, что "Не Киев, а Варшава будет ставить свои условия, потому что Польша является членом ЕС и НАТО, а Украина — нет". При этом он добавил, что "президент Польши ожидает от Киева конкретных действий и жестов, особенно по сложным историческим и экономическим проблемам".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 15:25
  • 11465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 13:19
  • 4
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 14.11 00:08
  • 2
Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал
  • 13.11 19:49
  • 0
Вот интересно - какие планы у Запада (и у евреев) на б. Украину?
  • 13.11 17:55
  • 0
Комментарий к ""Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)"
  • 13.11 15:38
  • 1
"Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"