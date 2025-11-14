Польско-украинские отношения. Навроцкий рассказал, чего он ожидает (Interia, Польша)

Interia: Навроцкий отказался ставить интересы Украины выше польских

Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Варшава не будет ставить национальные интересы Украины выше собственных, сообщает Interia. Теперь условия будет ставить Варшава, а не Киев. Президент рассказал о своих приоритетах при выстраивании отношений с Украиной.

Давид Шчибровский (Dawid Szczyrbowski)

В интервью телеканалу wPolsce24 президент Навроцкий рассказал о своих приоритетах при выстраивании отношений с Украиной.

Кароль Навроцкий отметил, что эти отношения должны быть партнерскими, а его предложения, включенные в президентский проект поправки к закону о помощи гражданам Украины, являются "попыткой найти в них симметрию".

Польша — Украина. Кароль Навроцкий о "реалистичности" отношений

Президент заверил, что не изменил своего мнения относительно ответственности России за конфликт на Украине, но, по его словам, не в интересах Польши "гарантировать выполнение всех требований Украины, игнорируя при этом сигналы польского общественного мнения".

"Я пытаюсь наладить наши контакты с Украиной", — сказал президент. "Мы по-прежнему готовы ей помочь, но при этом мы не можем быть заложниками отношений с каким-либо государством мира", — добавил он.

На вопрос о том, состоится ли его встреча с Владимиром Зеленским, Навроцкий ответил, что "рано или поздно" это произойдет.

По его словам, визит Зеленского в Варшаву был бы хорошей возможностью для того, чтобы встретиться с украинцами, живущими в Польше, а также "обсудить вопросы, которые очень важны для поляков, и начать процесс эксгумации на Волыни".

Зеленский приедет в Варшаву? Президентский дворец ставит условия

Администрация польского президента и украинская сторона насчет возможной встречи президентов транслируют противоречивые сигналы.

Посол Украины в Варшаве Василий Боднар считает, что Кароль Навроцкий как новоизбранный глава государства первым должен приехать в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. Он назвал это "нормальной дипломатической практикой".

Агентство "Укринформ" процитировало слова главы Бюро международной политики польского Президентского дворца Марчина Пшидача (Marcin Przydacz), который сказал, что "Не Киев, а Варшава будет ставить свои условия, потому что Польша является членом ЕС и НАТО, а Украина — нет". При этом он добавил, что "президент Польши ожидает от Киева конкретных действий и жестов, особенно по сложным историческим и экономическим проблемам".