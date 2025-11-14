Макрон призвал готовиться к войне в космическом пространстве

Источник изображения: topwar.ru

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, уже в скором времени в космическом пространстве будут идти активные боевые действия. Макрон призывает союзников по НАТО готовиться к подобному развитию событий.

Макрон похвастался растущим потенциалом французского космического командования, который воплощает в себе реализацию стратегии космической обороны 2019 года. Следуя этой стратегии, Париж инвестирует в средства воздействия с земли и из космоса.

Макрон:

Сегодняшняя война уже ведется в космосе, а завтрашняя война начнется там. Давайте будем готовы. Это будет условием успеха военных операций на суше, в воздухе и на море.

Между тем, планировавшийся Варшавой запуск первого польского военного спутника пришлось перенести с «Дня независимости» страны, который отмечается 11 ноября, на 22 ноября. Об изменении даты сообщила американская компания SpaceX, ответственная за запуск спутников в рамках миссии Transporter-15. Отсрочка касается первого из трех польских разведывательных спутников производства компании ICEYE, которые предназначены для наблюдения за поверхностью Земли и получения снимков высокого разрешения. Реализация программ MikroSAR и PIAST столкнулась с финансовыми ограничениями, техническими трудностями и проблемами в управлении проектом.

Стоит отметить, что это не первые неудачи Варшавы на пути покорения космоса. Годом ранее уже происходили задержки, связанные с космической программой Польши, в частности, с отправкой на МКС польского космонавта.