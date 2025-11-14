К чему ведет эволюция ВС: в России сформированы войска беспилотных систем

Игорь Коротченко — о том, что нужно для обеспечения функционирования и развития нового рода войск

За годы проведения СВО динамично развивающиеся технологии кардинально изменили картину современной войны. Появились новые способы ведения боевых действий, разведки, тактические приемы, изменилась логистика. Перед Вооруженными силами РФ встала задача создания нового рода войск — войск беспилотных систем (ВБС).

План выполнен

В декабре 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что завершить создание этого рода войск можно уже в третьем квартале 2025 года. План был выполнен: 12 ноября заместитель начальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов сообщил о создании ВБС в системе Вооруженных сил РФ. Определена структура, сформированы штатные части и подразделения.

Войска беспилотных систем должны стать новой основой формирования подходов к ведению войны — как в настоящее время, так и в будущем. Очевидно, что ВБС должны действовать во всех средах: в воздухе, на суше, на воде и под водой, а в перспективе, вероятно, и в космосе. Принципиально важное значение приобретает факт сформированности соответствующей структуры командования. Подробности не сообщаются, но очевидно, что она будет пронизывать все другие виды и рода вооруженных сил и тесно интегрироваться с ними.

Если тенденции в применении, например, бронетанковой, военно-морской техники и авиации не меняются годами, то в беспилотных системах прогресс просто революционный. Каждые три-четыре месяца появляются новые образцы такой техники и средства противодействия им. Здесь очень важно, чтобы все работало четко, тем более что это направление во многом (да и более, чем другие) формируется в условиях боевых действий. Поэтому для успешного развития и функционирования войск беспилотных систем Министерству обороны России и высшему руководству страны необходимо выполнить масштабные задачи.

Необходимы кадры

Критически важным становится вопрос подготовки профильных специалистов в системе высшего образования. Необходимы высшие военные учебные заведения, которые готовили бы соответствующие кадры — как низового звена, то есть непосредственно операторов, так и офицеров.

Подготовка должна охватывать сразу и наиболее молодые потенциальные кадры. Для этого можно задействовать кадетские классы с формированием в них групп подготовки технически одаренных учащихся, которые проявляют интерес к беспилотным технологиям. В дальнейшем такие кадеты смогут продолжить обучение в высших военных учебных заведениях по профилю подготовки офицеров беспилотных систем.

В целом же кафедра ВБС должна быть в каждой военной академии и военном университете. Очевидно, она необходима и в Военной академии Генерального штаба ВС РФ для учета соответствующего опыта при подготовке высшего командного состава. Программа подготовки должна включать необходимый объем как теоретических знаний, так и практических навыков управления, интеграции и оценки роли войск беспилотных систем в общей структуре вооруженных сил. Это обеспечит стратегический уровень знаний для тех, кто готовится на генеральские должности в различных видах и родах ВС.

Кроме того, можно организовать ускоренные офицерские курсы для подготовки командиров подразделений для наиболее проявивших себя призывников и контрактников — кто может и хочет дальше связать свою судьбу уже с профессиональной службой в войсках беспилотных систем. Этих специалистов следует отбирать и обучать по программам переподготовки в течение трех месяцев, как это было, например, в Великую Отечественную войну по новым и модернизированным видам вооружений.

Также одним из вариантов пополнения войск кадровыми специалистами могли бы стать военнослужащие запаса. Должен быть организован центр боевого применения и переучивания с соответствующей полигонной базой. Их подготовку по профильным программам можно проводить в таких вузах, как Московский авиационный институт, МГТУ имени Баумана, и других. Это вновь упирается в создание профильных кафедр, а также разработку программы подготовки соответствующих специалистов с присвоением им воинских званий офицеров запаса.

Кроме того, следует предусмотреть систему подготовки и переподготовки резервистов, которые на военный период могли бы пополнять ряды боевых подразделений.

Наконец, необходимо задействовать систему ДОСААФ России. Раньше эта структура готовила связистов и водителей, сейчас же мы столкнулись с необходимостью массовой подготовки операторов беспилотников (причем наиболее используемых в тактическом звене — FPV-дроны и их аналоги), так почему бы не расширить функционал Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. В качестве преподавательского состава и инструкторов целесообразно, конечно, привлекать наиболее талантливых командиров и операторов, которые приобрели практический боевой опыт в ходе СВО.

Без НИИ не обойтись

Остро стоит и задача активного отслеживания ситуации с развитием беспилотных технологий за рубежом, где, стоит признать, прогресс идет семимильными шагами. В структуре Министерства обороны РФ, думаю, необходимо создать профильный научно-исследовательский институт ВБС, который бы занимался анализом тенденций, оценкой перспектив развития. Кстати, эта практика широко применяется за границей.

Также в будущем НИИ должна вестись отработка способов противодействия тем современным и перспективным образцам беспилотной техники различного класса, которые появляются или могут появиться за рубежом. Для этого в центре боевого применения и переучивания личного состава должен быть предусмотрен полигон с возможностью проведения экспериментов и отработки способов перехвата и противоборства вновь появляющимся типам беспилотников с учетом всех сред. Очень важно проводить межвидовые исследования, потому что ВБС — это части и подразделения, которые, как я уже отмечал, будут непрерывно эволюционировать и интегрироваться во все структуры вооруженных сил.

Необходимо также тесное взаимодействие между войсками беспилотных систем и промышленностью: как государственными холдингами, так и частными компаниями, которые занимаются разработкой и серийным производством БПЛА. При командовании ВБС должен быть создан научно-технический комитет, который бы объединял интеллектуальный потенциал промышленности, разработчиков и военных, кто непосредственно прошел опыт боевых действий.

В заключение отмечу, что войска беспилотных систем — это самый прогрессивный и динамичный с точки зрения изменения подходов, появления новых видов вооружений и форм ведения боевых действий род войск. Процесс развития этой сферы носит революционно-взрывной характер. Поэтому оперативность реагирования на возникающие вызовы и проблемы здесь должна быть максимальной.

Игорь Коротченко, Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)

